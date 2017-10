Music of the Brain

L'ascolto della "Music of the Brain" è compatibile con altri trattamenti, farmacologici e non. Viene spesso affiancato ad altre terapie naturali. E' stato dimostrato che il suono agisce concretamente su tutte le nostre cellule. Nel suo libro "Quando la musica guarisce" (Ed. AMRITA, 1997, p. 76), Fabien Maman mostra immagini davvero affascinanti di cellule fotografate prima e dopo l'esecuzione di un suono: l'aura che le circonda ne risulta notevolmente arricchita. "Le cellule sane si sono rivelate flessibili e in grado di ricevere, assorbire e restituire liberamente l'energia... Le cellule sane ricevono la risonanza del suono e in questo modo ne vengono amplificate e rivitalizzate, soprattutto quando la frequenza sonora corrisponde al bisogno delle cellule stesse". Considerando che nell'arco di un anno ogni persona è soggetta ad un completo ricambio cellulare, ne consegue che ad un anno dall'inizio di questo percorso, il nostro intero corredo cellulare avrà beneficiato dei vantaggi offerti dall'ascolto della propria musica riequilibrante. Un trattamento che agisce così su entrambi i fronti, psichico e fisico. Il tutto da gustare - anzi, da ascoltare - comodamente sdraiati nel proprio letto o divano, alla guida della macchina o durante una pausa di lavoro, da un impianto stereo o da un lettore portatile.