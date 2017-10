Un microbo in aiuto dei malati di Aids

Il microbo, chiamato "GB virus C" (dalle iniziali del chirurgo che per primo isolò il virus), diminuisce la mortalità, rallenta i danni al sistema immunitario, in pratica si comporta come un farmaco specifico per il trattamento delle persone infettate da Aids. Questo apre una nuova finestra sulle possibili terapie per questa malattia. Un immunologo tedesco che ha partecipato alle ricerche, sostiene che la scoperta è stata del tutto inattesa ed afferma: "Non sono a conoscenza di nessuno studio che abbia mostrato una tale protezione da una seconda infezione, sul decorso di una infezione diversa e preesistente". Tuttavia permane il mistero di come il "virus GB C " dia i suoi benefici effetti, anche se gli esperti indicano due principali spiegazioni, ossia che il virus potrebbe sopprimere direttamente la proliferazione dell'Aids e quindi stimolare il sistema immunitario al punto da combattere con più efficacia la malattia. Esiste però una terza e forse più remota spiegazione, ovvero che questo virus GB C non abbia un effetto diretto, ma si trovi semplicemente e più comunemente in pazienti con Aids, che sono sopravvissuti più a lungo per altre ragioni. Dato che le scoperte non hanno avuto una applicazione clinica diretta, per il momento sarebbe meglio, come afferma il dr. Daniel Diekema, fisico, non pronunciarsi definitivamente su questo argomento. Né è da consigliare ovviamente che le persone si infettino spontaneamente con questo virus, che viene trasmesso - afferma sempre il fisico- attraverso il sangue e il rapporto sessuale, come accade per l'Aids. Il virus GB C è stato isolato per la prima volta negli anni '60 quando un chirurgo di Chicago sviluppò una epatite di causa ignota. Tuttavia il virus in questione non ha mai causato epatite e sembra che non abbia effetti dannosi. Anche il Food and Drug Administration non richiede alle banche di sangue di fare dei test per questo. Le ricerche hanno dimostrato che tanto più è alta la quantità di GB virus C nel sangue del paziente, tanto meno si riscontra l'Aids. Proprio come fosse un virus... alla ricerca di una malattia! Possiamo solo augurare e augurarci che le ricerche e i test proseguano e ci offrano a breve ancor più grandi e benefiche sorprese . Cristina Bassi