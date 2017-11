Un Natale di buone storie

E per migliorare il presente e liberare i desideri più buoni e autentici che esistono in ogni anima. E' un messaggio che come una scintilla, una volta accesa, non può essere più spenta. L'egoismo considera la vita separata da ciò che ci circonda e porta a compiere azioni a discapito di tutto. Così la vita diventa priva di significati, arida e superficiale divide le persone dal proprio cuore. Prendere coscienza, affrontare e trasformare i pensieri negativi è il mezzo per rafforzare l'azione del bene. Ognuno può fare qualcosa, ognuno con il suo modo di essere. Grazie alla qualità di sentimenti profondi tante persone con le proprie attitudini e personalità hanno realizzato progetti responsabili e utili. In questo mese abbiamo voluto raccontare delle storie, alcune più importanti, altre più piccole e curiose. Tutti progetti che hanno l'obiettivo di capire, curare e guarire un mondo "meno fortunato". Con un sorriso e la gioia contagiosa della speranza, un grande augurio di Buon Natale.