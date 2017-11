Un no, molti sì. Viaggio nella globalizzazione

Parte con una digressione sul Chiapas, che secondo l'autore, il giovane giornalista ventottenne Paul Kingsnorth, è il primo momento in cui inizia a riconoscersi quello che sarebbe diventato un roboante movimento internazionale: "Aprire una crepa nella storia". Poi prosegue con Seattle, i tanti fronti dove comunità locali si scontrano con multinazionali e governi oppressori e descrizioni molto approfondite del movimento no-global ("Rappresenta un balzo in avanti anche solo il fatto di dare a quella domanda - chi è il responsabile qui? - la risposta che si merita: Tutti. Nessuno. Ah, già, io!... Reti locali e nazionali, con una base ampia, gestite da comunità e collegate su scala internazionale, si sono dimostrate capaci di riunire gruppi molto grandi di persone in tempi molto brevi"). Si parla dello strapotere delle corporations con esempi concreti raccolti in un viaggio di otto mesi attraverso cinque continenti e si conclude con appendici utili e intriganti ("reperti" sui vari centri di potere mondiali e un capitolo intitolato "Appendice: posti di combattimento"). Si leggono idee, ci si informa sui fronti più caldi del dibattito mondiale, e... si sente rabbia, con questo libro. L'autore Paul Kingsnorth, giornalista inglese, ventottenne, ha collaborato con l'"Independent", il "Guardian", "BBC Wildlife" e altre testate. Dal 1999 è vicedirettore di "The Ecologist", rivista leader a livello mondiale del movimento ambientalista. ...qualche riga "Di questi tempi non è possibile avere un vertice sul commercio senza gas lacrimogeni. Sarebbe come avere un panino al formaggio senza formaggio. - Funzionario del governo Usa, Vertice delle Americhe, aprile 2001" Perché andare in libreria Accanto a Naomi Klein di 'No Logo' e Noreena Hertz, questo di Kingsnorth è un mattone ideale. Non nel senso di pesantezza di lettura, beninteso. Sebbene in effetti sia di 350 pagine. È un mattone che si può usare come base per discutere sui temi no-global più incandescenti del momento, dall'ambiente al diritto all'autodeterminazione dei popoli tribali, dall'economia alle interferenze politiche delle corporations. O è un mattone che si può scagliare, come si faceva in Krazy Kat, in testa ai predoni in doppiopetto.