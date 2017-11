Cosa sono le malattie?

Giorno dopo giorno aumentano le nostre conoscenze sulle malattie, eppure non siamo ancora in grado di spiegare in modo esauriente la ragione del loro sviluppo. Molte sono le definizioni di malattia, tante le scuole, le dottrine e gli indirizzi medici. Le differenze tra loro riguardano soprattutto il riferimento alla causa, all'origine del male: virale o microbica, umorale o meccanica, neurovegetativa o psicosomatica. Tutto il nostro corpo sembra un insieme di cauti compromessi psicologici e fisici a continui cambiamenti della nostra esistenza. Per la naturopatia la malattia è uno squilibrio energetico, ancor prima di qualsiasi manifestazione patologica e per tale motivo considera limitativa la cura della singola malattia se non inserita in una cura olistica della persona. Quando tempo dovrà ancora passare perché una visione più ...umana della malattia abbia effetti concreti sulla salute pubblica? Non è sufficiente che il Ministero della Sanità ora si chiami della Salute e che la potente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, senza spiegare veramente il perché e il per come, ha deciso di aprirsi alle Medicine non Convenzionali. Gli errori di chi continua ad avere solo una visione aridamente "scientifica" della malattia e della salute umana, hanno provocato in Italia nel solo 2001, negli ospedali pubblici e privati, oltre 35mila decessi di pazienti vittime di errori terapeutici, con enorme sperpero di immense somme di denaro in farmaci tossici inutilmente somministrati ed in ospedalizzazioni che potevano anche essere evitate. Giacomo Casazza, Segretario Nazionale dell' Unione Naturopati sostiene che "Deve essere garantito il diritto di scelta consapevole terapeudica, promuovendo lo studio delle medicine "dolci" naturali e consentendo ai terapeudici non medici di continuare nel loro duro ma serio lavoro,perchè non hanno una visione meccanicistica della salute. " Speriamo che il Parlamento approvi una legge che regolamenti le medicine non convenzionali senza l'influenza della lobby delle industrie farmaceutiche e della classe medica, per permettere e garantire finalmente una vera libertà di cura! Gabriele Bettoschi