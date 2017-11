Un paesaggio tutto da scoprire

Come il panorama della natura si apre ai nostri occhi con tutta la sua varietà di forme e di colori, così possiamo riconoscere un paesaggio altrettanto affascinante e variegato appena sotto i nostri piedi, in quella zona del corpo che fa da confine con la superficie del pianeta sul quale viviamo e ne è, al contempo, in costante contatto. Esplorare tale paesaggio non è solo molto semplice, ma può anchesì fornire qualche indicazione valida sul nostro stato di salute. Come procedere, dunque? Seduti, in posizione rilassata, solleviamo un piede e appoggiamolo sulla gamba opposta, in modo tale che la pianta sia facilmente raggiungibile dai pollici di entrambe le mani. Esercitiamo col pollice delle pressioni, statiche e profonde, della durata di diversi secondi, il tempo cioè necessario allo stimolo per giungere in profondità e dare luogo ad una risposta (la cosidetta 'contropressione' esercitata dal corpo). Possiamo percorrere linee immaginarie, per esempio longitudinali, dal tallone ai polpastrelli delle dita, lasciando che il pollice entri nel punto in senso perpendicolare ad esso, senza premere ma esercitando tuttavia una pressione di una certa intensità, con l'aiuto magari delle altre dita che, poggiando sul dorso del piede, esercitano un naturale effetto di leva. Ecco che il paesaggio si dispiega a questa nuova sensibilità: monti e pianure, laghi o valli profonde - luoghi dove l'energia nel suo corso risulta più superficiale o più lenta e nascosta - possono dare segni e sensazioni diverse, più o meno piacevoli o dolorose, pungenti o anche molto gradevoli, rivelando caratteristiche importanti legate alle aree riflesse e agli organi ad esse correlati. Un consiglio: per evitare possibili autocondizionamenti, fate l'esercizio prima (e non dopo) aver guardato le mappe delle zone e consideratelo per quello che è, cioè un 'gioco' di autoconosenza e sensibilizzazione. Loredana Filippi