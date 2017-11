Un perfetto equilibrio

"Perfetto equilibrio" è ambientato negli anni Settanta in un'anonima città dell'India, questo romanzo ricostruisce con partecipato realismo la storia di quattro intoccabili - tre uomini e una donna - uniti nella lotta per la sopravvivenza. Oltre al repressivo sistema di divisione in caste, i quattro amici, che condividono un misero appartamento, si trovano ad affrontare anche la corruzione e l'ingiustizia provocate dallo stato di emergenza che Indira Gandhi promulgò nel 1975. L'anima dell'India emerge con le mille sfumature, che un occidentale chiamerebbe contraddizioni: nella gioia svelata dalla miseria, nella leggerezza che alimenta il coraggio, nel molto creato ogni giorno con poco. Un'anima che l'autore, indiano trapiantato a Toronto, racconta in bilico tra odio e amore, nostalgia e speranza alla ricerca del difficile equilibrio che compete all'esule.