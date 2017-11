Un piatto di bellezza, per l’organismo

Mangiare in modo equilibrato, vario, biologico, consumando molta frutta, verdura e preferendo i cibi integrali a quelli raffinati, ci mantiene in forma e potenzia la nostra bellezza. Seguire poche semplici regole alimentari ci farà scoprire che alcuni cibi sono dei veri toccasana per la pelle, per i capelli, gli occhi, e che nella natura c'è la risposta a ogni nostra voglia di benessere. Gli antiossidanti: contrastano la formazione dei radicali liberi (provocata principalmente dal fumo e dal contatto con sostanze inquinanti), che sono responsabili dell'invecchiamento e di gravi patologie. Una alimentazione scorretta, con poca frutta e verdura, provoca l'ossidazione dei tessuti, facilitando l'attacco dei radicali liberi. Le principali fonti di antiossidanti sono: cicoria, spinaci, cavoli, broccoli, carote, pomodori, zucche, agrumi, kiwi, avocado, uva, papaia, lievito di birra E poi... grano saraceno, agrumi, mirtillo: per combattere la fragilità capillare. Nel mirtillo sono gli antiossidanti "antocianosidi" ad avere la caratteristica di proteggere vene e capillari; mentre negli agrumi e nel grano saraceno è la presenza di "rutina" a garantire la stessa capacità di protezione. Semi oleosi: hanno un contenuto equilibrato in grassi monoinsaturi e polinsaturi, vitamina E e un insieme di sostanze che stimolano la produzione del coenzima Q10, conosciuto nel mondo della cosmetica come "l'enzima della bellezza". Acqua, e ancora acqua: bere, a piccoli sorsi, almeno 2 litri di acqua al giorno previene la ritenzione idrica stimolando i reni a funzionare meglio e facilitando il ripristino dell' equilibrio idrico e salino da parte dell'organismo. E' preferibile scegliere un'acqua povera di sodio e con un residuo fisso basso.