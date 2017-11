1494. Un tipo piccante

Era il 1494 qundo per la prima volta un "occidentale" assaggiava il peperoncino. Fino al secolo sedicesimo, nessuno dei grandi popoli della civiltà occidentale aveva mai potuto aromatizzare le sue vivande con l'apporto di questo vegetale allegro, umile, vivificante. Il peperoncino acutissimo al gusto apparve subito adatto per conservare e insaporire le vivande: tant'è che il Mattioli, medico senese autore di un famoso trattato sulle piante del 1568, ne parla già come di una pianta comune, chiamandolo pepe cornuto o pepe d'India. Comincia da qui la difficile e intricata questione della nomenclatura a proposito del nostro frutto, che troverà solo con la sistematica di Linneo, nel settecento, il definitivo nome scientifico di "capsicum". In brevissimo tempo la coltivazione del pepe d'India si diffuse nei paesi del mediterraneo, favorita dal clima e dal sole. Attecchì benissimo nel nostro Sud, dove il peperoncino è rimasto, quasi ovunque, l'aroma preferito, e in tutta l'Africa settentrionale. Oggi, è venduto in quantità in qualunque mercatino della Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Marocco. In generale Pianta che appartiene alla famiglia delle solanacee ed al genere capsicum. Nome botanico (genere e specie): Capsicum frutescens, Capsicum annum. Le piante si presentano sotto forma di cespuglio con foglie di colore verde chiaro su fusti delicati. La loro altezza varia dai 40 agli 80 cm e la loro larghezza, dipendente dalla specie, risulta sempre variabile tra i 40 e gli 80 cm. Fiorisce con fiori bianchi stellati a 5-6 petali con stami giallo tenue. Come si coltiva Il peperoncino può essere coltivato in balcone, seminando da febbraio a marzo in una cassettina contenente terriccio da semina e trapiantando poi la pianta all'aperto in aprile - maggio, quando è alta 10 cm circa. Date le misure della pianta occorre che esse vengano interrate alla distanza di 10-15 cm l'una dall'altra ed eventualmente protette nelle zone più fredde, in modo da mantenerle ad una temperatura di minimo 19 gradi. I frutti si raccoglieranno da giugno fino a novembre. Alessandro Pozzi