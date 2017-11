Una mostra moltiplicata per sette

Possiamo figurarcelo come una sorta di gioco di matrioske o di scatole cinesi, ovvero come il tentativo di restituire, attraverso un elaborato meccanismo sistematico, una mappa tendenzialmente compiuta degli ultimi 50 anni di arte contemporanea italiana. Proponendosi come una vera e propria “mostra di mostre”, l’itinerario di Ennesima si articola infatti in ben sette percorsi espositivi che includono 120 opere realizzate da oltre 70 artisti tra gli anni Sessanta e i giorni nostri. Accolta al primo piano della Triennale fino al 6 marzo 2016, Ennesima, a cura di Vincenzo De Bellis, trae la sua denominazione da un’opera di Giulio Paolini (“Ennesima. Appunti per la descrizione di sette tele datate”) e si configura come un’autentica “meta-mostra”, cioè come una rassegna dei vari possibili format espositivi, rappresentati appunto da sette itinerari che corrispondono ad altrettanti criteri di catalogazione o inquadramento curatoriale delle varie esperienze artistiche.