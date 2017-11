Una chiacchierata… Storica

La rivista è nelle edicole da pochissimi giorni col suo primo numero, quello di marzo. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Giorgio Rivieccio, il suo direttore, per farci raccontare qualcosa di più su Storica, ma anche sul senso che hanno per noi oggi la storia e lo studio del passato. Lei è stato direttore di una rivista che spesso si occupava di nuove tecnologie e di futuro; ora lo è di una che si occuopa di storia, di passato, di antichità. Quale continutà c'è? La continuità c'è ed è più forte di quanto si possa immaginare: innanzitutto perché anche sul mio precedente giornale, Newton, davamo ampio spazio all'archeologia, alla storia e alle nuove scoperte, e poi perché il passato non è immodificabile e cristallizzato. Il passato cambia, anche se noi non ce ne accorgiamo, perché si fanno continuamente nuovi studi, si rivalutano personaggi,si scoprono eventi che prima non si conoscevano. E' qualcosa di strettamente legato al presente, ci insegna molte cose per interpretare il mondo di oggi. Un esempio? In questo primo numero c'è un servizio sul crac delle banche del 1200, che ha sorprendenti analogie con la situazione attuale. Anche allora le banche concessero prestiti un po' troppo alla leggera, soprattutto a regnanti, che a causa delle guerre in atto, finirono per non onorare i debiti, creando così una mancanza di liquidità, e a cascata il fallimento delle banche. Esattamente come avviene oggi. Storica, però, racconta anche miti e leggende. Quello di Merlino, ad esempio, e della spada nella roccia che si troverebbe in Toscana, a San Galgano... Sì, in effetti questa leggenda ha avuto connotati non solo strettamente britannici. Innanzi tutto sembra che Merlino sia realmente esistito, che sia stato un veggente, un personaggio importante ma di molti secoli prima. Alla fine del medioevo la leggenda di Merlino e Artù è stata poi ripresa, con tutto quello che ne consegue, compresa la spada nella roccia. Che ritroviamo appunto nel senese, nell'abbazia di San Galgano, dove si può vedere ancora oggi una spada conficcata nella roccia. La scelta editoriale di Storica è quella di non parlare della storia più recente. Perché? L'editore ha deciso di non parlare di storia contemporanea e di non raccontare eventi troppo vicino a noi perché in questo caso il confine tra storia, politica e vicissitudini di cui ancora portiamo le tracce è troppo labile. Si sarebbe rischiato di parlare di argomenti ancora troppo vivi nella memoria per poter essere visti con il necessario distacco. In sintesi, a chi è rivolta la rivista? A tutti gli appassionati di storia, non necessariamente studiosi, anzi. Storica è rivolta a chi finora non ha avuto uno strumento cartaceo per poter rivedere e rivivere i grandi eventi del passato, con una forte componente visiva, com'è tipico del National Geographic, con un linguaggio semplice e piano. La qualità delle immagini, le ricostruzioni in 3D, le mappe fatte con estremo rigore che ci riportano edifici, ambienti e città come dovevano essere millenni fa distinguono storica dalle altre riviste del settore. Una rivista per appassionati, curiosi, per chi vuole rivivere gli eventi della storia con un taglio molto moderno e attuale. Anticipazioni sul numero di Aprile? Posso dirle che faremo una visita guidata al Partenone come doveva essere 2.500 anni fa, quando è stato costruito. Per il resto non posso dare anticipazioni. Non resta che aspettare il prossimo numero. Chiara Boracchi