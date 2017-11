Sahrawi Un canto dal deserto

Nel Sahara occidentale c'è un muro di sabbia lungo 2700 km che da oltre trent'anni divide un popolo antico, tenace e orgoglioso, quello sahrawi, in lotta per la sopravvivenza e il diritto all'autodeterminazione. Gente pacifica, con un'antica cultura, che un tempo viveva nomade e libera. Nel 1975 il Marocco ha occupato la sua terra con una guerra ingiusta e mirata soprattutto a distrarre l'attenzione della popolazione marocchina, già oppressa dal regime monarchico di Hassan II, da ben altri problemi interni. Oggi, gran parte del popolo sahrawi vive in esilio e in dignitosa attesa, in campi profughi situati in una delle aree più aride e inospitali del sud dell'Algeria. Vive in tendopoli e case di fango e grazie agli aiuti internazionali. Già due generazioni sono nate fuori dal proprio paese e non conoscono altro che le pietre del deserto algerino. Mariem Hassan è la cantante più rappresentativa di questo popolo fiero e determinato. Nata nel 1958 da una famiglia di pastori nomadi, nei pressi di Smara nello Uadi di Saggia el Hamra, ex avamposto coloniale spagnolo nel Sahara Occidentale, terza di dieci figli, ha iniziato cantando in famiglia. Nella società sahrawi la musica ha un forte legame con la poesia ed è molto importante in ogni ambito celebrativo. Quando c'è un matrimonio o un battesimo o una festa ci si riunisce per cantare, suonare e danzare. Per fare musica spesso basta molto poco, qualche tebales (grossi tamburi di legno su cui è fissata una pelle di capra) e le voci. Se non ci sono i tebales, si batte il tempo sulle caraffe dell'acqua o con le mani, e si canta tutti insieme. Come per gli altri popoli islamici, anche nella cultura sahrawi c'è una stretta relazione tra musica e religione. Quelli del Medej, per esempio, sono canti religiosi che appartengono alla tradizione musulmana, sono dunque dedicati al Profeta. Si tratta di composizioni molto antiche, alcune delle quali in arabo classico e altre in hassanìa, la lingua sahrawi. Alcuni canti del Medej non mancano mai nei concerti che Mariem Hassan e il suo gruppo tengono in ogni parte del mondo. Mariem è autodidatta, non ha mai studiato la musica, l'ha imparata dai suoi amici e dalla sua famiglia, dal suo popolo. Era molto giovane quando ha cantato per la prima volta in pubblico, ad una festa. Più tardi, nei campi profughi, è entrata a far parte del gruppo musicale El Wali che con le sue canzoni rivoluzionarie ha fatto conoscere la causa del popolo sahrawi in tutto il mondo. Oggi Mariem è un'artista affermata e impegnata, che gira ininterrottamente con il suo gruppo da una città all'altra, da un paese all'altro. Il suo messaggio è forte e chiaro: far conoscere al mondo la cultura del suo popolo, tenere alta l'attenzione sulla causa sahrawi, su un conflitto che dura da oltre trent'anni e che deve essere risolto dagli organismi internazionali in tempi rapidi se non si vuole consumare l'ennesimo genocidio. "Io e il mio gruppo portiamo nel mondo le canzoni di un popolo rifugiato che è stato allontanato con la forza e con le armi dalla sua terra trent'anni fa. Il mio desiderio e quello di tutta la mia gente è che si sappia dunque cosa è accaduto perchè ognuno possa fare qualcosa per aiutarci". Mariem Hassan vive oggi in Spagna, nei pressi di Barcellona. Quando non è in tournèe si dedica alla professione di infermiera e sogna di ritornare presto nel suo Sahara, in quei luoghi di straordinaria bellezza che canta nella bellissima e struggente "Sahara te quiero". Maurizio Torretti