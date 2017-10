Una giornata da ibrida

Una giornata da ibrida : 7:30 Sveglia. La sveglia dello smartphone ricorda dolcemente che è arrivata l'ora di alzarsi, e la luce del mattino lo conferma. Abolite le svegliette con le pile usa e getta (piccole bombe ecologiche, per produrle si consuma 200 volte l'energia che contengono, l'80% finisce nella spazzatura normale contaminandola e comunque non sono riciclabili in alcun modo). Peccato, è bello rigirarsi tra i morbidi cuscini di lattice e queste nuove lenzuola di fibra ricavata dal legno: morbide come la seta, resistenti come il poliestere, fresche come il lino, assorbente come il cotone. Una fibra rivoluzionaria, tecnologica ed ecologica, che assorbe l'umidità in eccesso in modo del tutto naturale, restituendola rapidamente. 7:45 Colazione. Dolce o, perché no, salata, a seconda dei gusti, la colazione dovrebbe apportare il 15-20% delle calorie giornaliere. E' molto importante una prima colazione nutriente a base di cereali, frutta fresca (perfetti i coloratissimi centrifugati), muesli, yogurt, latte, miele che danno energia, vitamine e preziosi micronutrienti. Niente pane bianco né zucchero bianco, perché dopo il picco glicemico lasciano una sensazione di spossatezza. Indesiderabile, per chi ha bisogno sempre di energia e accelerazione. 8:20 Uscita di casa. No problem per tv e stereo in stand-by, sono collegati a una ciabatta con disgiuntore che quando si accorge che gli apparecchi sono spenti stacca la corrente per ridarla poi appena si tocca il telecomando. Un'accortezza che arriva a far risparmiare 80 euro all'anno in bolletta. Ventiquattrore e cartellette lanciate sul sedile del passeggero, bimbi in auto sui seggiolini nel sedile posteriore. 8:25 Arrivo a scuola. I bimbi vanno fatti scendere, ma c'è un po' di traffico come al solito davanti ai cancelli. Danno un po' di fastidio tutte quelle auto in doppia fila col motore acceso, ma la nostra ci tira fuori d'impaccio perché davanti a scuola, così come al semaforo… si spegne da sola. 9:00 Arrivo al lavoro. Computer acceso e mente ben sveglia. Anche in ufficio si possono attuare una serie di piccoli gesti improntati a risparmio ed efficienza. I fogli di carta sbagliati dalla fotocopiatrice o dimenticati accanto alle stampanti diventano ottimi blocchi da appunti. Niente post-it, meglio i ritagli di vecchi appunti riciclati e fissati con una graffetta. Così tra l'altro è anche saltato fuori quel numero di telefono annotato sbrigativamente che non si trovava più! 9:30 Squilla il telefono. E' un 'eco chirp', suoneria a risparmio energetico sviluppata da un colosso coreano anni fa: una gamma di suonerie che promettevano di risparmiare un po' d'energia. Magari proprio un piccolissimo delta che però chissà, moltiplicato per i milioni di telefonate che si ricevono… 11:00 Pausa caffè. Si sfodera la propria stilosissima tazzina di vetro (proprio a forma di bicchierino di plastica) così, alla macchinetta, si può scegliere il tasto "senza bicchiere". In una piccola azienda, significa un risparmio di 180 kg di plastica all'anno. 13:00 Pausa pranzo. Computer spento così da non farlo andare in stand-by o nell'ancora più energivora modalità 'salvaschermo'. Tramezzino integrale e frutta fresca, che riducono al minimo la necessità di imballaggi (quale miglior packaging, per una polpa di zuccheri buoni e vitamine, che la buccia di un frutto?). Qualche volta ci può essere bisogno di piatti e posate usa e getta, ma ormai quelle di Pla si trovano dappertutto. C'è un parchetto vicino, ed è una meta prediletta. Non è una perdita di tempo. Tre recenti studi scientifici hanno certificato che anche solo una passeggiata nel verde apporta bvenefici fisiologici tali da reintegrare la capacità di attenzione, ridurre stress e fatica, aumentare l'efficienza al lavoro e perfino l'intesa sotto il tetto coniugale. Utile, per dopo. 14:10 Rientro al lavoro. Nessuna sonnolenza postprandiale, al contrario dei colleghi che si sono abboffati. C'è da smaltire una pila di corrispondenza, per fortuna ormai quasi tutto si fa in digitale. Un'email emette un cinquantesimo della CO2 di una lettera di carta. Un sms ancora meglio, addirittura un sessantamilionesimo. 17:30 Rapida spesa. E come cercare di rispettare l'ambiente e noi stessi meglio che attraverso l'acquisto di prodotti alimentari da agricoltura biologica (dalla frutta ai piatti forti per la nostra griglia, dalla verdura al vino), i quali escludono l'impiego di concimi chimici, fitofarmaci e organismi geneticamente modificati, oppure con prodotti che provengono dal commercio equo-solidale (cioè prodotti dalle popolazioni del Sud del Mondo cui viene riconosciuto un "giusto" prezzo per il loro sviluppo) come il caffè, il cacao per la torta ed il riso? Un ettaro di campo coltivato a bio assorbe 1,5 tonnellate di CO2 all'anno. 20:00 Cena fuori. La scelta cade su un ristorantino che offre menù con ingredienti bio. Piccolo, un po' fuori mano rispetto alle rotte abituali, ma vicino poi al cinema dove forse ci vedremo un film. Vai di navigatore. Chi usa senza remore un sistema di navigazione satellitare in auto, grazie al fatto che sbaglia più raramente strada e i percorsi sono più diretti, arriva a risparmiare 1.200 km in un anno, circa 260 euro di benzina, col 24% di emissioni di CO2 in meno. 24:30 A letto. Ci aspetta il morbidissimo e accogliente materasso di lattice, che abbraccia il corpo come un abbraccio e lo sostiene elasticamente. Un ottimo investimento, i materassi a molle sono scomodi e difficilissimi da smaltire, questo è comodissimo, confortevole, ecologico.