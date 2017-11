Una grande multinazionale pesta i piedi sul pesto

La Nestlè compie manovre sugli ingredienti della celebre salsetta verde. Prima l'olio: l'altroieri s'è saputo che il marchio "Sasso" non è più di sua proprietà. Il marchio Olio Sasso è stato ceduto dalla Nestlè Italia alla Minerva Agricola Alimentare Spa, la società genovese proprietaria dell'impianto di Pavia dove l'olio viene confezionato. Poi il basilico. Ieri il "Secolo XIX" pubblicava un articolo di denuncia dal titolo esplicativo: "Pesto genovese kaputt". La Nestlè ha registrato all'Unione europea, presso l'ufficio "Community Plant Variety", due varietà di basilico ("Ocinum basilicum") con i nomi "Sanremo" e "Genova". Varietà che però sono coltivate non in Italia, ma in altri paesi, dalla Germania al Vietnam. La prima a protestare è la Regione Liguria. Vuol fare ricorso contro l'iniziativa della multinazionale svizzera - anche perché la Regione si batte da tempo per ottenere dalla Ue il riconoscimento della "DOP", ossia della denominazione di origine protetta per il basilico ligure, che infatti è caratteristico e facilmente riconoscibile, mentre le etichette della Nestlè sarebbero una "possibile fonte di inganno per il consumatore". Franco Amoretti, assessore regionale dell'Agricoltura, ha dichiarato: "In realtà i nomi attribuiti al prodotto sono una forzatura ai danni della Liguria. C'è anche una grave perdita di immagine per le località. Il nome di Sanremo è da sempre legato ai fiori, mentre Genova è la città per eccellenza del basilico e del suo prodotto derivato, il pesto. Stiamo valutando un ricorso alla Corte di Giustizia contro l'uso improprio dei termini 'Sanremo' e 'Genova'". Sostenuta dal governo italiano attraverso il ministero delle Politiche agricole, e dal Comune di Sanremo, la Regione punta ora a convincere Bruxelles che un nome geografico non può essere utilizzato come nome di fantasia, commercale, di una specie vegetale.