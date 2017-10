Viaggi all’estero

Sono regole fondamentali quelle contenute nel libretto "Viaggi internazionali e sanità" raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sfuggire a virus, batteri, parassiti, morbi, sgradevoli disturbi ed incidenti. La guida consultabile in edicola e in rete si rivolge a tutti i tipi di viaggiatori, dal turista all'uomo d'affari, dalla donna incinta alla persona anziana, passando in rassegna le diverse evenienze medico-sanitarie che potrebbero verificarsi durante il soggiorno in Paesi in via di sviluppo. Dai vaccini necessari o raccomandati Paese per Paese, la guida include anche le regole da rispettare per un consumo sicuro di cibi e bevande, dedicando anche un intero capitolo alla malaria.