Una molecola per il buon umore

La scienza segue percorsi che la poesia non capisce. Eppure, è necessario smontare anche la Venere di Botticelli, per scoprire il segreto della seduzione primaverile e capire come operi sul nostro corpo. Certo, una volta in pezzi il meccanismo non ha più lo stesso fascino di un sonetto del Petrarca, ma ci regala in compenso un'emozione diversa, ugualmente commovente: quella di un organismo perfettamente armonico, in sintonia con i cicli della natura, dove ogni molecola danza i passi di una coreografia studiata nei minimi dettagli. La moderna fata, scoperta dalla scienza, si chiama serotonina, abita tra le foreste dei neuroni cerebrali e di professione fa la messaggera. In altre parole è un neurotrasmettitore la cui secrezione è potentemente stimolata dalla luce, fattore che dagli organi di senso (pelle e occhi) attraverso il sistema nervoso periferico raggiunge il cervello sotto forma di percezione. Benché la ricerca non abbia ancora completamente chiarito l'azione esercitata dalla luce solare sul cervello, è stato comunque accertato che l'area cerebrale coinvolta nella produzione della serotonina sia l'ipotalamo e come, ad un aumento della sua secrezione, corrisponda un miglioramento del tono dell'umore e della capacità di concentrazione. Un meccanismo sfruttato da alcuni potenti farmaci antidepressivi, quale il discusso Prozac, che, infatti, inducono un aumento dei livelli di serotonina. Alcuni studi ben documentati hanno rilevato: