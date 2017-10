Una “pallina antistress”… da amare, capire e coccolare

Sono solo da amare. Un articolo, pubblicato su "Yourself" - magazine di psicologia - di marzo 2004 a firma di Marina Verga, psicologa ed etologa, ci dà gli spunti per approfondire il tema del rapporto tra noi e gli animali che ospitiamo in casa, che vivono con noi, i "pet", in inglese. "Se il rapporto tra le specie viene condotto in modo biologicamente corretto - leggiamo - i vantaggi reciproci possono essere interessanti": molti comportamenti che ci lasciano sorpresi per la loro complessità si sono sviluppato negli animali grazie all'insegnamento da parte dell'uomo. Cioè, non una "forzatura", ma un "impegno responsabile verso l'animale per costruire con lui un rapporto armonico ed equilibrato, e la volontà di insegnargli ad adattarsi al nuovo ambiente senza traumi... a manifestare quei comportamenti che ci si aspetta da lui e che contemporaneamente lui imparerà a manifestare volentieri, in armonia con tutti i componenti della famiglia, del suo 'gruppo sociale'". Quello che un pet può dare "per situazioni di reali problemi relazionali o di varie forme di handicap, è un ottimo ausilio terapeutico". Quello che può darci è anche insegnarci ad apprendere a comunicare, a imparare l'apertura verso la comprensione dei suoi comportamenti, dei suoi bisogni. Quello che noi possiamo dare a lui, oltre alla protezione, è condividere le nostre abitudini di vita, una vera "comunicazione", per trasmettergli "messaggi e ruoli".