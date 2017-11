Una passione a prima… lettura

Scrittrice di libri per bambini e ragazzi, traduttrice e consulente editoriale per la Fabbri nel settore dei libri per ragazzi, Beatrice Masini è stata la mano abile e la mente fantasiosa che ha tradotto dall'inglese gli ultimi tre libri di Harry Potter. Appassionata lettrice e "grafomane" fin da piccola, il tocco giusto per riuscire con successo nell'impresa lo ha conquistato scrivendo i suoi primi 11 romanzi per bambini e ragazzi, tra cui i più noti: "Fango su e Fango giù", "Olga in punta di piedi", "Signore e signorine" e l'album illustrato: "Una sposa buffa buffissima bellissima". Hai scelto tu di tradurre questo libro o ti è stato proposto? La proposta mi è stata fatta dall'editore, che è anche uno dei miei editori, visto che io scrivo libri per ragazzi. Ho cominciato a tradurre dal terzo volume della saga, proseguendo poi con il quarto e il quinto. Conoscevi già la storia e il personaggio? Avevo già conosciuto il primo libro di Harry Potter in italiano e il secondo volume in inglese - perché non volevo aspettare la traduzione! - e mi erano piaciuti molto. Quindi la richiesta mi ha trovato entusiasta. Sei stata contenta di dover fare questa traduzione? Sì, anche se va detto che quando ho cominciato il terzo volume, nell'autunno del 1999, il caso Potter non era ancora esploso, stava giusto montando. Quindi ad attrarmi non è stato il clamore, con polverone pubblicitario e lampi di flash, ma il libro in sé. Quanto tempo è stato necessario? Un traduttore si prende il tempo che l'editore gli concede: a volte è tanto, più spesso è lo stretto indispensabile. Per i libri precedenti c'è stato più tempo; per questo, atteso tanto a lungo, i tempi si sono ristretti. Ho lavorato un po' più di due mesi. Per fortuna c'era l'estate di mezzo. E' un libro che può essere letto anche da solo o è necessaria la conoscenza delle vicende precedenti? La signora Rowling si premura sempre di informare il lettore sugli eventi più importanti successi nelle puntate precedenti, anche se giocoforza lo fa in modo conciso. Chiunque può entrare nella vita di Harry Potter in qualunque momento, ma certo è meglio leggere i libri tutti in fila: si partecipa di più, si colgono allusioni e sfumature che altrimenti andrebbero perdute. Si sente che è passato ancora un anno, cioè si sente che i personaggi "sono cresciuti" (problematiche adolescenziali ecc.)? Certo che sì. Harry ha quindici anni e si comporta da adolescente: è scorbutico, irascibile, impulsivo, crede che tutti ce l'abbiano con lui, nessuno lo capisce... come da repertorio. E poi c'è un po' d'amore e parecchio scontro fra sessi, ci sono incomprensioni e liti epocali da ragazzini veri. Quale è secondo te, il segreto di questo successo e di questo personaggio? Il fatto che non sia perfetto. Harry Potter è un ragazzino come tanti, la magia lo rende sì speciale, ma sa benissimo che ci sono cose che non possono essere fatte senza l'appoggio di legami forti, dei suoi amici o degli adulti più significativi per lui. E' questo suo aspetto di umanità che lo rende vicino a tutti i lettori. E agli adulti che lo hanno letto e apprezzato, allora, secondo te perché è piaciuto? Perché è una lettura non particolarmente impegnativa. Succede spesso che libri concepiti per ragazzi abbiano successo anche tra gli adulti, come per esempio "La gabbianella e il gatto", di Sepulveda. Perché gli adulti hanno un profondo bisogno di evasione. Non per fuggire, ma per... fare un giretto in un mondo parallelo prima di tornare ad affrontare la realtà.