“Un riposino al giorno toglie il medico di torno”

Innumerevoli sono i benefici del riposino pomeridiano. Gli esperti consigliano a tutti un sonnellino di 20 minuti al pomeriggio (otto ore dopo il risveglio) necessario per ritemprare energie fisiche ed intellettuali e affrontare positivamente, con una carica maggiore il resto della giornata. Sembra infatti che l'effetto del sonno pomeridiano sia più riposante dello stesso tempo di sonno al mattino. Quindici minuti a occhi chiusi sono sufficienti per ritrovare un equilibrio fisico e psichico; ma non bisogna andare troppo oltre: dopo la mezz'ora si scivola nel sonno profondo, dal quale è difficile svegliarsi e tornare rapidamente all'attività. Interrogato sull'utilità del riposo pomeridiano, William Dement, il celebre psichiatra americano autore del libro "Il sonno e i suoi segreti", ha risposto: "E' una strategia eccellente. Chi lo usa per me è responsabile, quasi eroico".