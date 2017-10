Disintossicarsi col sambuco

La conferma sono le tracce di questo albero risalenti all'età della pietra, scoperte in Svizzera e in Italia. Del Sambuco si utilizzano i fiori, i frutti e la corteccia. Alle proprietà lassative e antimorroidarie si uniscono proprietà diuretiche e sudorifere per la presenza di abbondante nitrato di potassio, di flavonoidi, di fenoli presenti in tutte le parti della pianta. Tradizionalmente la pianta del Sambuco veniva utilizzata per contrastare: