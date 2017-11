A pranzo una polpetta di antibiotici

Sempre di più, gli alimenti fanno incrementare la resistenza ai trattamenti antibiotici, cioè al rischio di contrarre infezioni difficilmente trattabili. Tra le cause, una è la pratica di addizionare antibiotici ai mangimi degli animali negli allevamenti. Si stima che il 70% degli antibiotici (e farmaci correlati) prodotti dalle industrie farmaceutiche Usa si riversino nel cibo degli animali, per accelerarne la crescita, per tentare di prevenire le malattie causate dal sovraffollamento e dalle malsane condizioni degli allevamenti industriali. Recenti studi, tra cui uno del "New England Journal of Medicine", confermano che l'abuso di antibiotici negli allevamenti è collegato allo sviluppo di batteri che resistono a spettri sempre più ampi di agenti antibiotici; batteri che si possono ritrovare nella carne in vendita nei banconi del supermarket. Per questo sono sempre più forti gli appelli per mettere al bando la "routine feeding", la somministrazione di antibiotici "di routine" nei mangimi. Come scoraggiare questa pratica? Come evitare medicine non richieste? Come ridurre il rischio di venire a contatto con batteri resistenti agli antibiotici? Innanzitutto, ricordare che le uova e le carni di pollame proveniente da allevamenti intensivi sono più trattate. Comprare biologico. La scelta bio promuove un allevamento più sano e sostenibile. Nelle carni biologiche, infatti, sia in Usa che in Europa, non sono ammessi usi né residui di antibiotici. Un accorgimento non alimentare? Sul sito "Care2" si consiglia, per ridurre la diffusione nell'ambiente di batteri resistenti, di non acquistare saponi o detersivi antibatterici. I detergenti finiscono nelle falde acquifere e contribuiscono attivamente al fenomeno della resistenza: uccidendo solo i batteri più deboli, quelli più forti diventano più resistenti e possono prolificare più numerosi.