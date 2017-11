Una proposta di regolamentazione

Testo approvato dalla FNSS e dal Consiglio Direttivo della F. I. S. il 9/09/2002. 1. Il riconoscimento da parte della Repubblica e delle Istituzioni locali del diritto di esercizio della prevenzione e del miglioramento e mantenimento dello stato di benessere attraverso un metodo naturale di trattamento manuale denominato "Shiatsu". 2. Il controllo della diffusione della disciplina Shiatsu da parte dello Stato attraverso il riconoscimento delle Associazioni di categoria dello Shiatsu in quanto enti che vigilano sui criteri relativi alla formazione degli Operatori e Insegnanti Shiatsu e sullo svolgimento delle competenze di questi. 3. Il riconoscimento del professionista Shiatsu nel rispetto della sua propria identità in quanto Operatore delle Arti per la Salute -non sanitario- che pratica uno specifico e autonomo trattamento per la salute non inquadrato ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie (approvato con Regio Decreto il 27 luglio 1934, n° 1265). 4. Il riconoscimento della disciplina Shiatsu nel rispetto della sua identità fatta conoscere ormai da circa 30 anni agli italiani, i quali l'hanno così apprezzata proprio a causa dei principi e delle caratteristiche che qui si ricordano e si chiede vengano inseriti in tutte le proposte di legge riguardanti il settore:

a. Lo Shiatsu è una tecnica manuale che, grazie ad una precisa tecnica manuale di pressioni perpendicolari, mantenute, costanti su precise aree del corpo è diretta a ripristinare l'equilibrio del corpo e dell'energia della persona con l'obiettivo di armonizzare le funzioni vitali, contribuendo al mantenimento del buon stato di salute del soggetto.

b. Gli effetti della manipolazione Shiatsu sul corpo umano costituiscono una forma di educazione alla sensibilità e alla percezione. Esso agisce sugli schemi corporei e comportamentali che ogni soggetto elabora nel corso della propria vita.

c. Lo Shiatsu non è sostitutivo di eventuali terapie mediche, psicologiche o psichiatriche, ma costituisce un metodo ausiliario ed integrativo per la prevenzione e il mantenimento della salute, finalizzato al ripristino dell'equilibrio psicofisico del soggetto. Lo Shiatsu è perfettamente affiancabile a qualsiasi trattamento terapeutico senza alcun rischio di pregiudizio per le cure mediche cui esso eventualmente si accompagna.

d. Lo Shiatsu è una specifica metodologia autonoma per il mantenimento della salute non assimilabile a nessun'altra disciplina e non dipendente per la sua pratica da conoscenze mediche o paramediche, comprese la fisioterapia e la massofisioterapia.

Lo Shiatsu è una specifica metodologia autonoma per il mantenimento della salute non assimilabile a nessun'altra disciplina e non dipendente per la sua pratica da conoscenze mediche o paramediche, comprese la fisioterapia e la massofisioterapia. e. Lo Shiatsu considera l'essere umano nella sua totalità di corpo-mente, come unità psico-fisica-emozionale, dove l'assenza di salute, e quindi di benessere, sono visti come una manifestazione della perdita di equilibrio dell'individuo dovuto alla mancanza di un libero fluire della sua energia. Lo Shiatsu tende a ripristinare l'energia vitale e le funzioni che permettono all'organismo di ritrovare il suo equilibrio e l'armonia in se stesso e con l'ambiente circostante. La disciplina dello Shiatsu concorre alla prevenzione di condizioni fisiche ed energetiche disarmoniche o alla trasformazione delle disarmonie già in atto e fornisce all'individuo i mezzi e le informazioni necessarie per il raggiungimento del proprio benessere e della propria salute.

Presidente della Federazione Italiana Shiatsu

Presidente della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu