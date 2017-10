Una psico-terapia del corpo

La terapia cranio sacrale lavora al confine fra il sistema fisico ed energetico dell'individuo, e così può affrontare problemi fisici come cefalee, mal di schiena, ecc. o problemi emotivi o del comportamento, come traumi, depressione, ecc. Sebbene le tecniche del sistema cranio-sacrale siano molto semplici, trovano la loro base scientifica in una conoscenza approfondita del corpo e del suo funzionamento. Per il successo del trattamento è infatti indispensabile, che le nostre mani attente a quello che "sentono", possano realmente "vedere" la struttura in disfunzione e agire infine consapevolmente su di essa. Questo necessita di applicazione, di umiltà e di tempo, per conoscere ed aiutare il sistema cranio-sacrale ad autocorreggersi. La terapia cranio sacrale esplora la relazione fra mente e corpo usando il tocco e il dialogo. Il lavoro parte dal corpo, per arrivare a creare una situazione in cui il cliente può esprimere le proprie emozioni, quelle che erano state trattenute, soppresse e isolate nel soma. Attraverso un lavoro sulle fasce neuromuscolari e sulle posizioni del corpo.il terapista può accederere all'energia o alla memoria di traumi fisici ed emozionali trattenuti nel corpo. E' una psicoterapia del corpo. Molti traumi ed emozioni somatizzati sono originariamente avvenuti in un contesto dominato da emozioni fisiologicamente distruttive come la rabbia, la paura, il senso di colpa ecc. Come inizia, in pratica, la terapia? Nel cranio-sacrale lavoriamo principalmente con le fasce del corpo, e con il fluido cerebrospinale. Seguiamo la fascia nella direzione della disfunzione, la teniamo e aspettiamo per un rilascio (release) e cambiamento nella struttura del tessuto, è un lavoro delicato, un approccio profondo che ha il massimo rispetto per il paziente. Non spingiamo e non provochiamo. La produzione e il riassorbimento del fluido cerebrospinale è palpabile in tutte le parti del corpo. Nel cranio-sacrale questo ritmo palpabile, insieme ad altre cose, può dirci dov'è la restrizione, darci un indicazione sulla salute generale delle persone. E' solo l'inizio per una tappa successiva, quella che lavora sulla dimensione emotiva. Deva Kranto Murphy Terapeuta in massaggio rebalancing e in cranio-sacrale