acido folico

Basta assumere una modesta dose di acido folico, la vitamina B9 presente in tutte le vitamine a foglia larga: quattro milligrammi al giorno nel mese prima del concepimento e nei due e tre mesi successivi per scongiurare il rischio di malformazioni al nascituro. Pochissime donne assumono la quantità giusta di vitamina B9 malgrado sia notevolmente diffusa in natura: si trova nelle verdure a foglia larga come spinaci, lattuga, asparagi, barbabietola e broccoli, ma anche in carote, pomodori, fagioli, agrumi, banane e altri frutti. Nonché nel lievito, nei limoni e nei cereali. Eppure per la salute del feto l'acido folico è importante quanto la vaccinazione contro la rosolia. Se assunto correttamente prima del parto si riduce il rischio che il feto sia colpito da almeno due importanti difetti del sistema nervoso: l'anancefalia (mancato sviluppo del cervello) e la spina bifida (interruzione del midollo spinale).