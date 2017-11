Una regata ad energia rinnovabile

Il sole ha certamente fatto la sua parte e non si è fatto

attendere. Le barche sfrecciavano a pelo d'acqua, come curiosi

prototipi di monoposto che testano affidabilità,

velocità, tecnica.

Dodici imbarcazioni, provenienti da tutta Europa, si sono

sfidate in tre differenti classi: le "sperimentali", disegnate per

ottimizzare le perfomance di velocità, le "efficienti",

barche a più posti, ottimizzate per il trasporto di merci o

persone ed infine le "open", barche elettriche con una dotazione

minima.

Tra curiosi, tifosi e addetti ai lavori, le protagoniste sono

state loro: ecco una sorta di chiatta con tanto di sdraio e

tettuccio con integrati un paio di pannelli fotovoltaici, ideali

per produrre la giusta potenza per un piccolo motore elettrico. O

la classica barca di legno usata per spostarsi da sponda a sponda

dagli abitanti del posto, ricoperta di pannelli disegnati ad hoc

per seguire le linee dello scafo.

C'è chi invece ha rinunciato all'aerodinamica per

concentrare tutto lo sforzo tecnico sulla velocità,

riuscendoci. Una sorta di rimorchiatore spoglio, ma che

letteralmente volava a pelo d'acqua senza produrre alcun

rumore.

Ma anche tecnica e ingegneria. Esempio l'imbarcazione presentata

da Isofotòn, sponsor e organizzatrice dell'evento insieme

all'Ente Parchi del Lago Maggiore. "a è stato lasciato al

caso nella costruzione di questa barca - sottolinea Gianluca

Bertolino, direttore commerciale di Isofotòn - tanto che i

pannelli fotovoltaici sono stati costruiti per adattarsi alla linea

affusolata dello scafo".

"Ci siamo concentrati sull'efficienza dei pannelli - continua

Bertolino - così da riuscire a raggiungere la

velocità di 10 nodi con meno di 1 kW di potenza. In pratica

si naviga consumando l'energia media di un nostro elettrodomestico,

naturalmente se c'è sole. Inoltre è dotata di sellino

imbottito e volante in radica".

Anche per la navigazione si stanno sperimentando nuove

soluzioni. Silenziose e a energia pulita. Insomma niente

carburante, niente emissioni.

Rudi

Bressa