Una scuola per non vedenti

Il sistema è stato ideato da Sabriye Tenberken, la stessa persona che con caparbia generosità, in un paese dove i numerosi non vedenti sono da sempre emarginati, ha voluto dare a Tenzin e ai suoi compagni la speranza di un futuro dignitoso. Qui nella scuola di Lhassa voluta da Sabriye, gli allievi imparano a rendersi autonomi, a confrontarsi con gli altri non vedenti. Durante le ore di svago, li si può vedere cantare, danzare, giocare con palloni riempiti di chicchi di riso o plasmare sculture di tsampa, pasta d'orzo tostato e burro di yak, usata anche come base della cucina tibetana. Sabriye Tenberken, conosce bene la cecità: l'ha affrontata fin da bambina dopo aver progressivamente perso la vista. Molto impegno ha dedicato allo studio della tibetologia, della lingua tibetana classica e moderna, per poi attraversare il Tibet con l'ostinata volontà di conoscere le condizioni di vita dei non vedenti per fare qualche cosa per migliorarle. Lo si deve a lei, a Paul Kronenberg, il suo compagno e a tutti quelli che collaborano al Project for the blind, se la scuola di Lhassa oggi è una realtà e se altri progetti sono in cantiere. Tenzin e compagni si preparano ad un futuro in cui potranno studiare l'arte del massaggio della medicina tradizionale, le lingue, l'informatica? Sabriye ha raccontato tutto questo nel libro Mon chemin mène au Tibet. Les Enfants aveigles de Lhassa, svelandoci tanto anche della quotidianità di un non vedente. Di come ogni tipo di percezione, fino alle impercettibili variazioni di calore, gli offrano preziose indicazioni per orientarsi nello spazio o di come sedendo davanti ad un paesaggio incantevole, sentire dei dettagli possa dargli un'idea precisa di cosa ci sia intorno. Graziella Ceruti