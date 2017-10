Una seduta dal cristalloterapista

Al primo incontro con il cristalloterapista il colloquio può durare oltre un'ora e consiste in una sorta di "check up" che aiuta il terapeuta nella comprensione della persona e delle sue problematiche attuali e passate. Il terapeuta dovrebbe essere in grado di capire ed individuare la corrispondenza tra il sintomo ed il suo significato, cioè il pensiero e/o il comportamento alla base della manifestazione di un determinato quadro sintomatico. Nelle sedute successive il colloquio dura circa 20 minuti e permette al paziente di manifestare le esperienze della settimana e discutere con il terapeuta eventuali "compiti" da svolgere (diario, sogni, impressioni, disegni...). Seguirà l'applicazione delle pietre per un'ora circa. La stanza della seduta è arieggiata e profumata con una soluzione di acqua e oli essenziali o essenze. Deve essere leggermente in penombra, con temperature ottimali e il più silenziosa possibile. Alcune musiche sono inoltre adatte a creare stati di coscienza sognanti, in alcuni casi molto coinvolgenti, permettere la liberazione di traumi ed emozioni represse. Sul corpo del paziente disteso, nelle zone corrispondenti agli organi principali o ai centri energetici dell'organismo o chakra del paziente si applicano le pietre prescelte. Con un cristallo di quarzo trasparente a terminazione singola, vale a dire con una sola punta, si cercherà di regolare lo scorrimento di energia nelle varie zone del corpo dove esistono alcuni "blocchi", cioè zone dove l'energia ristagna ed è impossibilitata a circolare, e altre dove ci sono forti squilibri. Nel caso ad esempio di un paziente intorno ai 30 anni, afflitto da insonnia e artrosi cervicale è necessario agire sulla zona dolorante (nuca, collo, spalle) e in parte sullo stato psicologico che ha innescato il processo di insonnia e dolore (esempio: trauma emotivo, ansia ecc...). Susanna Acutis Cristalloaromatoterapista