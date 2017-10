Una sferzata di vitalità

Vitalità La condizione e la caratteristica di essere vitale, capace cioè di vivere e sopravvivere risiede nella Libertà, Via libera al potassio! Un bel frullato di banane è quello che ci vuole per iniziare alla grande la giornata, seguito a metà mattina da due kiwi. Nel menù quotidiano un posto privilegiato è affidato al pesce, cereali integrali e lievito di birra ricchi di vitamine del gruppo B. Per chi non ha tempo di prepararsi succhi o frullati una valida alternativa tutta naturale è lo sciroppo di olivello spinoso (si compra in farmacia o nelle migliori erboristerie). La particolare denominazione deriva dal tronco di questa pianta, che presenta, appunto, delle spine. Ma la vera particolarità sono indubbiamente le bacche, di colore giallo-aranciato, talvolta tendente al rosso, caratterizzate da un alto concentrato vitaminico al loro interno: non solo Vitamina C, ma anche Vitamina A, E, P e numerose altre del gruppo B. Inoltre posseggono in quantità numerose flavonoidi e diverse sostanze minerali, come ferro, calcio, magnesio e rame. E' dimostrato il valore dell'olivello come ottimo ricostituente per raffreddamenti e stati influenzali. Si consiglia di utilizzarne un cucchiaio da minestra ogni mattina, a digiuno, sciolto in mezzo bicchiere d'acqua. Il risultato? Aiuta il fisico a rimettersi in moto e a far fronte agli impegni della giornata. Un valido metodo per assicurarsi ed aumentare il benessere fisico, emozionale e spirituale è l'uso di essenze aromatiche estratti da piante (oli essenziali). Una miscela stimolante... Una miscela stimolante quando si ha bisogno di una spinta energetica: 1 cucchiaio di olio puro di mandorle dolce o jojoba 1/2 cucchiaino di olio essenziale di cannella, 1/2 di arancia, 1/2 zenzero, 1/2 cipresso. Combinate l'olio puro con la miscela di questi oli essenziali in una bottiglietta di vetro da 60 grammi di vetro scuro e chiudetela bene. La miscela ha bisogno di una settimana per potenziarsi e diventare più efficace, perciò agitatela vigorosamente due volte al giorno per una settimana. Dopo una settimana mettetene qualche goccia su un fazzoletto morbido o di carta e inalate il confortante aroma delle erbe ogni volta che ne avete bisogno. L'aroma può essere inalato anche direttamente dalla bottiglia. Anche un bagno tonificante può aiutare: preparate un decotto con 50 grammi di bacche di rosa canina e lasciatelo raffreddare. Filtrate, aggiungete tre cucchiai di bicarbonato e tre di sale, quindi versatelo in una vasca da bagno colma di acqua calda. Restate nell'acqua una decina di minuti e quindi asciugatevi e tornate alla vita di tutti i giorni... con una marcia in più. E poi... ridere, ridere, ridere,...anche da soli e soprattutto di se stessi. Oltre che a mantenerci in buona salute, sono molteplici gli effetti che una sana risata può regalarci...tutto il corpo si risveglia e la mente si rischiara! Sonia Tarantola