Jivaka Kumar Bhacca, inventore di una terapia antichissima

La leggenda vuole che il fondatore del massaggio tailandese sia Jivaka Kumar Bhacca amico personale del Buddha e suo compagno di viaggio. Dall'esperienze vissute a contatto con le differenti tradizioni mediche delle popolazioni visitate durante le sue peregrinazioni, Bhacca approfondì la conoscenza della medicina ayurvedica, già in uso in India da diversi secoli. L'insieme delle nozioni acquisite lo portò all'elaborazione di una tecnica terapeutica composta essenzialmente dal massaggio e da alcuni preparati erboristici. L'origine ayurvedica del massaggio thai è piuttosto evidente. Alcune tecniche fanno, infatti, assumere al paziente posizioni molto simili, se non identiche, a quelle utilizzate nello yoga tanto che alcuni terapisti thai occidentali presentano il massaggio thai anche come massaggio yoga. Non è facile capire le ragioni che hanno portato alla diffusione di questa pratica ayurvedica in Thailandia e alla sua estinzione in India. L'ipotesi più verosimile è collegata ai fatti religiosi avvenuti in quella parte del mondo. Il massaggio infatti veniva trasmesso insieme con l'insegnamento religioso e veniva praticato nei sacri recinti dei templi buddisti. Alcune teorie sostengono che il massaggio thai derivi dalla medicina cinese. In effetti alcuni degli strumenti terapeutici usati dalla medicina cinese si basano sugli stessi principi del massaggio thai: i meridiani trattati sono gli stessi, i principi di riflesso e di riequilibrio energetico sono simili. A ben vedere però esistono differenze sostanziali nella manualità e, in particolare, nelle modalità di intervento. Non è comunque così importante collocare storicamente questa e altre forme di terapia; è forse possibile ipotizzare che tutte le antiche arti manuali orientali abbiano le loro radici lontane nel Tibet. Enrico Corsi Red Edizioni