Una vacanza a cuore aperto

Una canzone degli anni '60 faceva pressappoco così: "Quest'estate non cambiare stessa spiaggia stesso mare...", se hai voglia di uscire dagli schemi, quelli che seguono sono suggerimenti per farlo davvero, con un'esperienza fuori del comune.



IN ITALIA

Dall'8 luglio al 22 luglio

In tenda a Castagneto Po (To). Lo SCI (Servizio Civile Italiano) cerca 12 volontari per lavorare con un gruppo di disabili psichici.

Per informazioni:

SCI (servizio Civile Italiano)

Tel. 06.55.80.644

www.sci-italia.org



Dall'11 luglio al 21 luglio

A Bibione (Ve) alloggiati in un residence, per aiutare disabili intorno ai 30 anni.

Per informazioni:

AIAS (Associazione Italiana Assistenza spastici).

Tel. 02.55.01.756

e-mail: aisami.stl@tiscalinet.it



Dal 14 luglio al 28 agosto

Soggiorni in Sardegna presso Villasimius, per assistere gli handicappati intrattenendoli con vela, canoa, arco, bocce, calcio, minigolf, ping-pong ed equitazione.

Per informazioni:

ALTHA (Associazione Tempo Libero Handicappati)

Tel. 02.60.70.564

www.altha.it



Tutta l'estate

A San Vito in Monte (Terni), chi ha qualche esperienza di animazione può unirsi agli operatori che assistono i ragazzi disabili in vacanza.

Per informazioni:

Fondazione La Città del Sole

Tel. 075.87.08.206

www.la-citta-del-sole.com



Senza limiti di tempo

A Città di Castello (Perugia), per assistere i tossicodipendenti.

Per informazioni:

CSA (Centro Solidarietà Arezzo)

Tel. 075.85.20.390

e-mail: csaonlus@tin.it



ALL'ESTERO

Dal 13 luglio al 27 luglio

In Belgio, a Couvin, lo SCI (Servizio Civile Italiano) cerca volontari per aiutare persone depresse con incontri, seminari ecologici e attività ricreative.

Per informazioni:

SCI (Servizio Civile Italiano)

Tel. 06.55.80.644

www.sci.it



Dal 1 al 15 agosto

Tre le possibili destinazioni per aiutare i bambini in difficoltà: Romania, Bosnia Erzegovina o Brasile. L'AiBi (Amici dei Bambini) cerca volontari, meglio se con esperienze scuot. I costi del viaggio, seppur contenuti, sono a carico dei partecipanti.

Per informazioni:

AiBi (Amici dei Bambini)

Tel. 02.98.23.21.02

www.aibi.it



Dal 5 agosto al 18 agosto

In Polonia, a Miedzylesie, per curare bambini con gravi disturbi mentali. Lunaria cerca giovani dai 18 ai 28 anni con una specifica esperienza nel settore.

Per informazioni:

LUNARIA

Tel. 06.88.41.880

www.lunaria.org



Dal 22 agosto al 10 settembre

L'ALTHA cerca volontari seri e capaci di far fronte agli imprevisti per accompagnare disabili nei soggiorni Coast to Coast, da New York a San Francisco.

Per informazioni:

ALTHA

Tel. 02.60.70.564

www.altha.it