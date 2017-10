UNA VITA A MODO MIO Ana Popovic si racconta

Da allora è passato qualche anno e lei non solo c'è riuscita, si è anche costruita una solida reputazione in tutto il mondo... oggi Ana Popovic è una virtuosa della chitarra e la critica, per parlare di lei e in mancanza di riferimenti femminili, l'ha spesso accostata a personaggi quali Jimi Hendrix o Stevie Ray Vaughan. Niente male. Nominata ai WC Handy Awards di Memphis come miglior nuovo artista nel 2003 (pare che lì un europeo non avesse mai messo piede), ha collezionato tutta una serie di riconoscimenti internazionali. In Francia, a Juan Le Pins, ha vinto il "Jazz a Juan-Revelation 2004", tanto per fare un esempio. Autrice ispirata e solida performer, Ana è una delle nuove promesse del blues, che ama reinterpretare secondo lo spirito dei nostri tempi. L'ho incontrata in occasione della sua partecipazione alla rassegna comasca "Lario Jazz & R 'n' B" per un'intervista in cui parla di sé, della propria carriera e di cosa significhi essere una donna in un mondo di uomini. MB: Sei appena rientrata da un tour negli USA, com'è andata? AP: È stato meraviglioso, adoro l'America ed è ormai il settimo anno che ci lavoro. È lì che ho sempre sperato di costruire la mia carriera. Non è facile trovare qualcuno disposto a ingaggiarti, se è dall'Europa che vieni… ma questo è ciò per cui mi sono impegnata sin dall'inizio: volevo suonare oltreoceano. Là ho una casa discografica, ora, un agente e una band. Mio padre, in Serbia, mi ha allevata coi dischi di Elmore James, Albert Collins, Bukka White, Robert Cray, Johnny Copeland e tutti gli altri, niente blues europeo… andare in tour in America, per me, è come tornare a casa. Là c'è la musica con cui sono cresciuta, l'unica che io conosca davvero. Certo, in seguito ho studiato il jazz, la world music… ma se dovessi parlare di un suono che sento mio, è quello. Il pubblico, poi, è fantastico! Le persone nutrono un profondo rispetto per i musicisti e da loro ricevo le più grandi soddisfazioni perché rispondono non solo al ritmo ma anche alle parole: capiscono ciò di cui canto e i testi sono molto importanti nelle mie canzoni. La musica è la loro storia, fanno il possibile per sostenerla. MB: Visto che non è la tua prima volta da quelle parti, hai notato qualche cambiamento? Stando ai media, pare che la crisi economica abbia un forte impatto sulla scena musicale. AP: Non la metterei esattamente in questi termini, almeno pensando ai festival ai quali partecipo. Negli anni non è cambiato granché. Va anche detto che io provengo da un paese in cui Milosevic ha avuto i suoi momenti e che con Bush mi sembra di riviverli. C'è un lato comico, in questo. Rivedo esattamente le stesse cose e, certo, alcune di esse possono influenzare la musica… so che ovunque la destra ha potere non è un buon posto per me, per ciò che faccio e nemmeno per l'arte in generale. Come non lo è per la libertà di parola e pensiero. Credo di averla girata davvero tutta, l'America, suonando nelle grandi città come in quelle piccole… e ho imparato che troppe bandiere in giro non sono affatto un buon segno! (ride). Non direi che la crisi abbia davvero danneggiato l'amore che quella gente nutre per il blues, i clubs sopravvivono e anche i festival. La sola differenza è che suono di più, facciamo dei tour più lunghi e posso restare a piacimento. L'ultimo è stato di cinque settimane, un sacco di tempo. Almeno per me. (ride) MB: Parlando di musica al femminile, se non sono mai mancate le interpreti non si può dire altrettanto delle strumentiste… secondo te c'è una ragione? AP: Domanda interessante. Penso che molte donne abbiano perso il coraggio di far valere sé stesse e le proprie opinioni in ambienti prettamente maschili. L'architettura, la musica o l'arte non fanno eccezione… intendo il sano «Questa è la mia idea, puoi farne parte o andartene»… tutto è molto complicato e diverso per noi. Avevo diciotto anni quando ho cominciato, il tempo per costruire me stessa e imparare a credere in ciò che faccio non mi è mancato. Oggi ho un mio pubblico e se a qualcuno non piaccio, certo non è obbligato a venirmi a sentire. Ciò non toglie che serva un gran coraggio per presentare un progetto a dei musicisti e a un produttore. Per registrare in America ho coinvolto persone che ammiravo profondamente, come Jim Gaines e David Z, ma se ti trovi davanti soggetti che hanno lavorato con Santana o Bonnie Raitt e tu e la tua chitarra è dalla Serbia che venite, posso assicurarti che è dura: devi batterti per le tue idee. Personalmente la cosa non mi spaventa, amo fare a modo mio… a volte riesco, altre cerco un compromesso. Potrebbe essere una spiegazione, del resto funziona così anche in altri campi: agli uomini, in generale, non piace affatto che una donna se ne vada là fuori a fare le proprie cose. Quanto a me, è esattamente quello che sto facendo. MB: Direi che ci stai riuscendo, no? AP: Potrebbe andare meglio, sto ancora imparando (ride). MB: Robert Fripp sosteneva che l'approccio al ritmo di una donna è completamente diverso da quello di un uomo, per dimostrarlo affidò il basso della sua "League of Gentleman" a Sara Lee. Tu come la vedi? AP: Assoli e ritmica sono più melodici… chissà, forse per questo alcune si sono orientate verso la chitarra slide. Se la cavano anche piuttosto bene, sai? Per noi è più facile usare quella tecnica, per quanto non sia poi così semplice. Consiglierei alle donne di suonare la slide (ride). Non saprei spiegare cosa cambi nell'approccio femminile, ma è diverso e si sente. MB: Per un musicista, in passato, Londra era il posto giusto in cui stare… ora sembra che tutti puntino all'Europa del Nord, Belgio e Olanda in particolare. Tu è lì che vivi, van davvero così bene le cose lassù? AP: Non direi. Suono raramente in Olanda, circa tre-quattro volte all'anno. Forse puoi vivere a Parigi e suonare il jazz, ma secondo me è l'America il posto giusto in cui stare. Lassù da noi, tutti non fanno che ripeterti: «Sei una musicista? Sì, va bene, ma qual'è il tuo vero lavoro?» (ride). Pensano che la musica sia un hobby ed è così che la prendono. Basta che suoni e va sempre bene… «Tu non hai bisogno di cibo o di un drink, stai tranquilla col volume e lasciaci chiacchierare». Io non mi ci ritrovo. Amo l'Olanda perché è un paese aperto, quando rientri da un tour è il posto perfetto in cui stare. La mia barca è nel canale, parcheggio l'auto e me ne vado in giro in bicicletta, ho una bella casa e la zona vecchia sembra un museo. Lì amo ascoltare i dischi, andare a ballare, uscire con gli amici. Cerco di tenere la musica separata dalla vita privata… non sono tipo da andarmi a cercare le jam sessions o i blues clubs, quelle cose le tengo per quando sono sulla strada. MB: I primi anni '90 rappresentarono per Emir Kusturica l' "esilio americano", lì realizzò "Arizona Dream". Il film parla di sogni e non di guerra, ma l'opera fu certamente influenzata da quanto stava accadendo in Jugoslavia. Si può dire lo stesso delle tue canzoni? AP: Non sono una fan di Kusturica, non saprei paragonarmi a lui. Mi sono spostata ad Amsterdam perché volevo imparare il jazz e completare gli studi di grafica… che, benché non abbia mai esercitato, è pur sempre la mia specializzazione. Tre mesi dopo cominciarono i bombardamenti su Belgrado e la cosa ebbe un forte impatto su di me perché i miei parenti ci vivevano. Io ero lassù da sola e… forse puoi scrivere di fatti che accadono lontano da te, in Africa o non so dove, ma quando si tratta della tua famiglia è diverso. Mi ci sono voluti anni per riuscirci. Le circostanze lo hanno reso possibile, penso di essere una donna forte dotata di una personalità altrettanto forte: voglio fare ciò che voglio e a modo mio, cosa che richiede molto coraggio e fatica. Ci sono persone che nascono nel posto sbagliato, loro questa chance non ce l'hanno. Sono rimasta colpita dal Venezuela, l'Africa, il Messico, dalla povera gente in America… un'opportunità spetta a chiunque, che nasca in Serbia o da qualche altra parte nel bel mezzo del a. Là fuori ci sono tanti ottimi chitarristi che non potranno mai mostrare il proprio talento. Nel mio paese abbiamo avuto Milosevic, vent'anni di cattivo regime sono un sacco di tempo e molti se ne sono andati in cerca di una vita migliore… certo non puoi condannarli, cos'altro avrebbero dovuto fare? Aspettare? La vita passa e ne abbiamo solo una a disposizione. Nelle mie canzoni trovi molti di questi temi, in "Shadow After Dark" parlo di Milosevic e delle dimostrazioni studentesche a cui ho partecipato nella speranza di sbarazzarmene… ma, come Bush, possedeva emittenti televisive e radiofoniche, aveva le sue bandiere in tutto il paese e c'era ben poco da fare; in "Between Our Worlds" di una donna africana che ha la mia età e una vita completamente diversa. "Still Making History" non si può riassumere in due parole… racconta storie private, storie globali e anche l'idea che, se vogliamo vivere meglio domani, oggi non è troppo tardi per cambiare. Lo considero il mio disco più personale, perché la guerra in Serbia è ormai finita, ho scritto molto in proposito e finalmente quelle canzoni sono pronte. Ma si parla anche d'amore, del tempo e tutto il resto, non solo di politica. MB: La scena blues, tradizionalmente, è dominata da musicisti inglesi o americani. Tu sei la prima artista europea ad esser stata nominata ai W.C. Handy Awards nel 2003 come miglior nuovo artista, il tuo nome è rispettato in tutto il mondo e stai persino scalando le Billboard Blues Charts. Dovresti essere orgogliosa del tuo lavoro! AP: Grazie! Non ho vinto, sono stata solo nominata… ma per me è la stessa cosa, anche se non lo è davvero. Lo considero comunque un miracolo (ride)! Sono molto orgogliosa di esser parte della Blues Family! Ci sono stati altri premi prestigiosi, come a Juan Le Pen in Francia o il New York Award. Non sono una musicista strettamente blues, nel mio lavoro ci sono anche elementi rock, fusion… che la Blues Foundation in America abbia nominato "Hush" per i W.C. Handy Awards è stata una sorpresa, è come se avessero riconosciuto il valore di una piccola parte di ciò che faccio. Ma ci sono anche altre soddisfazioni, assolutamente impagabili. Ronnie Earl, che mi ha influenzato moltissimo, è venuto a vedersi un mio show… è stato meraviglioso improvvisare con lui! O trovarmi al Buddy Guy's Legend con Buddy al mio fianco. Sono felice che i dischi vendano e che siano in cima alle Blues Charts. Il blues è molto divertente, se lo fai bene e hai una buona band alle spalle, non mi piace pensare che suonarlo significhi non potersene staccare. Quando ho cominciato tutti mi dicevano «Stai alla larga dall'America, là i buoni musicisti non mancano!»… storie. C'è sempre spazio, tutto è possibile. Essere un esempio e ispirare le persone, questo è ciò che voglio. MB: "Still Making History", secondo me, è il miglior disco che tu abbia registrato. C'è un perfetto equilibrio tra blues tradizionale e ricerca, jazz e ballate, r 'n' b e reggae. Ne sei soddisfatta? AP: Sì, lo considero il mio disco migliore sia per le tematiche che dal punto di vista dei compromessi col produttore. In passato non presero la cosa altrettanto seriamente e non mi sento di biasimarli… immaginandoli di fronte a una ragazza serba di ventidue anni che se ne viene a registrare un disco in America! Ora c'è John Porter, ho avuto una gran fortuna a lavorare con lui, è uno dei miei produttori preferiti. E poi la Phantom Blues Band, che stimo moltissimo. Amo cambiare nella vita come nella musica, apprezzo i musicisti che ne sono capaci. Approdati al jazz, alcuni non sanno più tornare a qualcosa di semplice. Il punto è di sviluppare senza dimenticare le tue origini. Vuoi suonare uno shuffle come si deve? Scordati le scale, la fusion, le pause e concentrati su quello. Lo stesso vale per il rock o il reggae, devi entrare in un mondo ben definito e rispettarne il linguaggio. MB: In "Still Making History" canti "How'd you learn to shake it like that?" (Come hai imparato a scuoterlo-la in quel modo, n.d.a.) e, pensando alla chitarra e al tuo personalissimo stile, potrebbe essere la prima domanda posta da Solomon Burke prima di invitarti a partecipare al suo tour del 2003… AP: Questa è bella! (ride) Sì, è una canzone di Snooky Pryor e ho deciso di includerla perché ce l'ho nelle orecchie da quando avevo tre anni, molto prima di sapere cosa significassero le parole… mio padre si accompagnava con la chitarra e io la cantavo insieme a lui. Con Solomon è stato buffo, lo conobbi ai W.C. Handy Awards e disse che avrebbe voluto fare qualcosa con me. Quando venne in Belgio andai a salutarlo, mi invitò sul palco e subito dopo chiese se avessi la valigia con me. Ero appena tornata da un tour, ce l'avevo eccome… così saltai sul bus e la notte stessa ci facemmo 17 ore filate per raggiungere un paio di festival jazz che ci attendevano nel sud della Francia. È stato grandioso! Ero assolutamente affascinata dal suo ultimo disco, che tra l'altro si aggiudicò un Grammy, e nemmeno un mese dopo mi ritrovavo a suonare con lui. Solomon Burke è il re del soul, da tale si comporta anche coi musicisti che ha intorno e con tutti quanti. È un bel gioco di cui essere parte. Uno come lui che è stato così povero e ha lavorato duramente per una vita intera merita di essere il re, oggi. MB: Passi la maggior parte del tuo tempo sulla strada e… questo è un anno davvero speciale per te: da maggio c'è Luuk, il tuo bambino, a farti compagnia! Viaggia con te? AP: Sì! (ride) Questa è un'altra cosa che desideravo dimostrare: tutte le donne possono avere una carriera senza per questo dover rinunciare a a. Ora sono immensamente felice e ho un ragazzo che è molto collaborativo. Negli Stati Uniti è venuto anche Luuk, ha appena dieci settimane e già si è fatto un tour di cinque… quindi ha passato metà della sua vita in tour! (ride) Abbiamo avuto molta fortuna con lui, è un vero rocker. Ho suonato sino al settimo mese e finché ero sul palco se ne stava bello tranquillo nella pancia… cominciava a muoversi solo quando scendevo. Davvero. Lo stesso accade ora: si è goduto un concerto intero di Johnny Lang dal backstage, appena finito è scoppiato a piangere. Ad aiutarmi c'è la famiglia, mia madre ha trascorso tre settimane con me prendendosi cura di lui, lo stesso ha fatto il mio ragazzo. Qui in Italia con noi c'è sua madre. Basta un po' di collaborazione e tutto diventa possibile. Penso anche che l'ultima parte della maternità sia davvero noiosa (ride)… è il tempo in cui ti tocca restare a casa senza far a… e io non ci riesco proprio! C'è chi è convinto che quello del musicista sia un mestiere difficile, ma posso assicurarti che sto con mio figlio molto più tempo di una normale impiegata. Viaggiamo e giochiamo insieme, sono con lui tutto il giorno… a parte le due ore in cui suono, è sempre tutto mio! MB: C'è qualcosa che vorresti aggiungere? AP: Ci stiamo preparando per i Caraibi e la Blues Cruise di gennaio, uno dei più importanti eventi in America, di cui Taj Mahal e Etta James sono ospiti fissi. Ci saranno Ronnie Bak