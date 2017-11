Undici racconti sul calcio

Si può vivere da appassionati, da interessati, da curiosi. Ma anche letterariamente! E allora vi proponiamo questo libriccino, piccolo e sfiziosissimo, che si può leggere tra una partita e l'altra. L'ha scritto il Premio Nobel per la Letteratura del 1989 Camilo José Cela, uno dei principali scrittori spagnoli. Sono undici racconti, che in un'atmosfera surreale, nella Spagna del passato, ma senza precisi contorni declinano il tema del calcio. Il calciatore, l'arbitro, il mercante di calciatori, la donna del calciatore. Non sono sempre immediati questi racconti, ma restituiscono bene l'idea della varietà multiprospettica che il mondo del calcio può offrire. E soprattutto mischiano bene arte e sport in un connubio che spesso non è scontato, perché si pensa che lo sport sia solo goliardia. "Diverse centinaia di migliaia di spagnoli, forse diverse migliaia di migliaia, il lunedì escono precipitosamente dalle loro case investendo gli anziani e senza salutare la moglie e i figli, senza far colazione e perfino senza lavarsi, per procacciarsi il bramato uccellino chiamato 'La Gazzetta del lunedì' (con i risultati delle partite di calcio), il pasto spirituale che servirà loro da sostentamento per tutta la settimana. Poi, quando si accertano di quello che hanno già sentito alla radio e visto con i propri occhi alla televisione (niente da fare, hanno azzeccato solo sette risultati) si recano, trascinando i piedi senza darlo a vedere, in ufficio per commentare le conseguenze". In Spagna. Ma è la stessa cosa in Italia e nel mondo, no? Curioso. Bello, per i contenuti e per la forma. Per gli appassionati di letteratura, per gli appassionati di calcio. Per guardare le partite con uno spirito più profondo. Un libro raro, che nobilita uno sport purtroppo spesso umiliato.