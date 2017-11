Viaggio verso Nairobi

Ero immerso in queste domande durante un mio viaggio per raggiungere Nairobi. Provenivo da un piccolo villaggio distante un paio d'ore dalla capitale keniota, dove volevo recarmi per trascorrere la Pasqua. Viaggiare sui matatu i mezzi di trasporto locali, spesso è difficile conversare per via della musica, quasi sempre ad un volume elevato. In una canzone in Kiswahili, linguaggio a me non ancora tanto familiare, avevo riconosciuto la parlola undugo, che vuol dire appunto, solidarietà. Ma come è che possiamo sperimentare la solidarietà? Queste domande mi hanno accompagnato per buona parte del viaggio senza però trovare una risposta convincente. E' il lunedi di Pasqua, il vangelo ascoltato durante la s. Messa invitava a non cercare Gesù perchè è risorto, cercatelo altrove non nel sepolcro. Cerchiamo sempre qualcosa dove non si trova, sarà per questo che esiste il cercare. Decido di andare a trovare mama Aghata, sarà più di un anno che non la vedo. Ricevere i miei auguri di una buona pasqua le farà un gran piacere. Vive nel più grande slum di Nairobi, a pochi km dalla city, coi suoi palazzi e grattaceli, le banche e i centri commerciali, i bellissimi parchi. Come tanti è venuta dal bush dove la vita sembra la più difficile e dura, attratta dal miraggio della metropoli, con le speranza di trovare un lavoro e una vita dignitosa. Ci siamo conosciuti anni addietro, uno dei suoi figli era uno street boy, l'avevo aiutato, sua madre voleva conoscermi per ringraziarmi. E' nata così un' amicizia disinteressata, libera dal modo di pensare delle ns culture, fatta di conoscenza reciproca, resa possibile dalla simpatia e dall'amore verso i bambini. Non ricordo più quanti e dove sono i suoi figli non ha importanza, in Africa i bambini sono tanti e, di tutti. E mama Agata è una mamma e questo basta. Chiedo ad un taxista quanto vuole per portami nello slum. Accetta di contrattare il prezzo ad una condizione, non mi accompagnerà dentro, il suo lavoro finirà ai bordi della baraccopoli. Per me non fa differenza mama Agata vive appena dentro, quattro passi a piedi non mi faranno male. Gli slum, le baraccopoli, si assomigliano tutte, quelli delle capitali africane, come quelli del sud america. Ci trovi lo stesso odore emanato dalle discariche, dalla fogne a cielo aperto, dalle pozzanghere, dalla gomma bruciate. Non ci si sente a nostro agio perchè ci si trova di fronte ad una realtà senza veli. Non è tanto la miseria che sconvolge ma il trovarsi a faccia a faccia con l'esistenza nuda e cruda. Ci si sente co-creatori anche di queste situazioni. Appena dentro riconosco subito la sua casa, non voglio chiamarla baracca, per lei è una reggia. La raggiungo sotto sguardi spenti dalla fame e dai fumi, qualcuno mi chiama muzungo (bianco), qualcun altro mi chiede chi cerco, dove vado. Mama sembra che mi sta aspettando è già sulla soglia mi abbraccia e bacia, invitandomi ad entrare. Mi siedo sull' unica sedia che c'è quando entra la piccola Anne, l' ultima figlia. Anne forse non si ricorda di me, avrà circa quattro anni, viene spontaneo prendere dalle mie tasche tre ovetti di cioccolato che avevo comperato. Il suo grazie seguito da un sorriso non concede replica, di corsa esce dalla porta chiamando: John, boys. In un attimo la raggiungono quattro ragazzi un po' più grandi di lei e una bambina, la piccola Zawadi, che siederà alla sua sinistra. Si siedono formando un cerchio, la piccola Anne consegna due ovetti ai bambini più grandi. Lei dividerà il suo con la piccolina. Resto affascinato da quello che sta succedendo, dalla cerimonia del donare e dividere quel poco che hanno fra di loro. Tre piccole uova di cioccolato, per sei bambini. Resto in silenzio di fronte a quella realtà ineffabile che ti entra dentro rendendoti partecipe di una ricchezza esteriore mai provata prima. Cerco lo sguardo di mama Agata lo trovo, sorride e scuotendo la testa mi dice: "Piero perché continui a non voler ricordare?" "Quello che hai visto è naturale, è l'essere naturale". Avevo capito bene, aveva detto naturale e non normale. C'è una bella differenza. Ecco cosa era la solidarietà, ecco la risposta alle mie domande di qualche giorno prima, lì nello slum di Kibera, a Nairobi. La solidarietà è il cuore umano, la natura dell'essere umano quando non è caduto nell'isolamento dell'individualismo che ci obbliga ad essere egoisti per sopravvivere. E' il disfarsi di ogni egoismo che pretende di presentare subito il conto da saldare per l'opera buona fatta. Non dovrò più dimenticarlo. Grazie mama Agata, grazie piccola Anne. Piercarlo Romanò