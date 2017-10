Unghia di Gatto dalla foresta vergine

Nelle foreste vergini donne e uomini per curarsi si rivolgono alla Natura, perché è rimasta intatta la consapevolezza che l'essere umano è tutt'uno con essa. L'uso di queste piante ha ormai superato i confini delle popolazioni autoctone e va espandendosi in tutto il mondo. Il beneficio che può derivarne è grande, sia per noi che abbiamo a disposizione questi preziosi doni di guarigione, sia per le comunità locali che hanno la possibilità di avere una fonte di reddito, sia per la foresta, poiché ne viene favorita la conservazione. E' importante però accertarsi che le piante siano state raccolte e coltivate in modo ecologico e sostenibile. Una delle piante "vergini" è la Unghia di gatto (Uncaria tomentosa), una pianta rampicante usata per millenni dalle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Il suo nome deriva dalla somiglianza delle sue spine con le unghie del gatto. La tribù Ashaninka del Perù centrale vanta la più lunga tradizione nell'uso di questa importante pianta: il suo infuso è una medicina dalle proprietà curative pressoché illimitate che tratta innanzitutto le infiammazioni dell'apparato digestivo, l'artrite e i reumatismi; inoltre sostiene nel dopo-parto, purifica i reni, pulisce e cura ferite profonde. Questa pianta è oggetto di grande interesse anche da parte dei ricercatori occidentali che ne stanno studiando le proprietà immunostimolanti e le proprietà anticancro (antimutageniche). L'Unghia di gatto possiede inoltre una notevole proprietà antinfiammatoria e questo spiega l'ampio uso di tale pianta nella cura delle infiammazioni intestinali, dell'artrite e dei reumatismi. L'uso odierno di questa pianta nella medicina fitoterapica rispecchia quello tradizionale, ormai convalidato da migliaia d'anni di utilizzo. Le sue molteplici applicazioni comprendono: immunodeficienza, stati infiammatori del sistema digestivo, di muscoli e articolazioni, infezioni virali e batteriche, colite, infezioni uro-genitali. Si è inoltre rivelata efficace nella riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia. La parte che si utilizza è la corteccia polverizzata. L'Unghia di gatto è ormai reperibile in un numero crescente di erboristerie. Anna Poletti