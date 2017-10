Stop all’importazione di vestiti tossici in Europa

Le pratiche impattanti del settore della moda ricevono sempre maggiore attenzione da parte delle autorità legislative a livello globale. Dopo gli Stati Uniti, infatti, anche l’Unione europea ha compreso la necessità di regolamentare l’industria tessile approvando all’unanimità una norma che impedirà la vendita di qualsiasi capo che contenga un quantitativo di nonilfenolo etossilato (NPE) maggiore allo 0,01%. Questa sostanza, utilizzata per tingere i tessuti e renderli più brillanti, è altamente tossica per l’ambiente e, in particolar modo, per gli ecosistemi acquatici. L’acqua utilizzata per lavare i vestiti contenenti NPE, infatti, assorbe questo composto chimico che nemmeno i sistemi di depurazione riescono a smaltire. Il liquido contaminato arriva direttamente nei bacini d’acqua popolati da pesci e altri esseri viventi, destinati o meno al mercato alimentare, compromettendo il funzionamento del loro sistema endocrino e di tutte le attività a esso connesse.

Foto © mind42.com

Foto © www.businesskorea.co.kr

Foto in evidenza © ispedire.alpiexpress.it