Unione di Floriterapia

Unione di Floriterapia Via Pelizza da Volpedo 42 20149 Milano Tel. 02/48022423 Segreteria: Lunedì ore17/19 Venerdì ore 15/17 www.unionedifloriterapia.com L'Unione di Floriterapia riconosce nel sistema terapeutico del Dott. E. Bach un percorso di crescita personale ed una via interiore di consapevolezza. L'Unione di Floriterapia è impegnata nella diffusione della floriterapia attraverso l'insegnamento di docenti esperti a livello mondiale e la creazione di una rete di comunicazione e d'informazione per la diffusione e l'uso della Floriterapia, dialogando con le altre associazioni e i produttori di rimedi floreali che condividono il grande amore per l'opera di Bach. 3° venerdì di ogni mese, in sede, dalle ore 20.30 alle 22.30, serate aperte a tutti di studio, movimento, musica e sperimentazione sui Fiori di Bach (incontri gratuiti)

