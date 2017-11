Uno dei due

Il braccio destro di un boss di un'organizzazione malavitosa decide di cambiare vita e abbandona la criminalità; naturalmente, il suo boss tenta di fargliela pagare. Lo scontro che ne deriva, alla fine del quale soltanto "uno dei due" potrà spuntarla, può simboleggiare il conflitto tra il bianco e il nero, ma se il bianco è l'insieme di tutti i colori e il nero l'assenza, si può immaginare che tra il bianco e il nero si dispongano non le diverse gradazioni di grigio, bensì tutte le tonalità dell'iride: un invito a trasformare il grigiore della quotidianità nell'arcobaleno della vita. Un'opera prima interessante, scritta con linguaggio piano e descrittivo, elementare, con le virgolette alte e all'indicativo presente. Sembra di leggere la sceneggiatura di una storia a fumetti... in bianco e nero. L'autore Fabrizio Nava (1969), laureato in Ingegneria Gestionale, pubblica con Uno dei due il suo primo romanzo. Due righe... Ad ogni buon conto", riprende Edwin, "se da una parte Jack tentava di fermare il tempo, dall'altra lanciava delle vere e proprie sfide ai suoi inconsapevoli timori. Basti pensare al suo rifugio segreto: quale posto più consono, alla luce di ciò, di un locale dal nome 'L'Aldilà'?... Dove trovarlo Il libro si può trovare nelle librerie: Hoepli, via U. Hoepli 5, Milano Degli Editori 1, via P. Sarpi 35, Milano Degli Editori 2, c.so Buenos Aires 59, Milano Plana, via Plana 46, Milano Può comunque essere ordinato nelle migliori librerie, specificando autore, titolo, editore. In alternativa, può essere richiesto direttamente alla OTMA Edizioni, Via Cesariano 6, 20154 Milano, tel. 02 312190 (senza spese di spedizione). Stefano Carnazzi