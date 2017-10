Cellulare all’orecchio un danno per la salute

Dall'universita' di Zurigo, sembra che l'utilizzo del cellulare alteri l'attivita' cerebrale con effetti che possono durare fino a 30 minuti dalla fine della chiamata influenzando perfino il sonno. I risultati della ricerca, coordinata da Peter Achermann, sono pubblicati sull'ultimo numero del "Journal of Sleep Research". In una nota, tuttavia, gli autori precisano che per ora è prematuro trarre conclusioni definitive.