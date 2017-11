Uomini e topi

Questa la sintesi della puntata, curata da Chiara Baldassari e Giovanna Boursier. C'è chi sostiene che la sperimentazione sugli animali è essenziale per il progresso scientifico, e chi invece spiega che la scientificità dei test sugli animali non è mai stata provata perché gli animali sono così diversi tra loro e soprattutto così diversi dall'uomo che è fuorviante usarli come modello per la ricerca. Nel nostro paese circa un milione di animali vengono usati come cavie ogni anno: servono per la ricerca di base (ovvero lo studio delle malattie), per la didattica (per esercitarsi e imparare a fare i medici) e per testare la tossicità di farmaci o sostanze che usiamo ogni giorno al fine di evitare che vengano immessi sul mercato prodotti dannosi alla salute. Entrare nei laboratori è difficile. A volte impossibile. Vedere gli esperimenti ancora di più. E, se si riesce, capita di trovare ricercatori che curano la sclerosi multipla sui topi e altri che spiegano che per la paralisi progressiva il topo non serve. Alcuni farmaci introdotti nel mercato dopo esse stati testati sugli animali, sono stati in seguito ritirati perché dannosi sull'uomo. Oggi la sperimentazione animale è, in molti casi, l'unico metodo esistente per non sperimentare direttamente sull'uomo. Ma non bisogna abusarne ed è essenziale rispettare la legge che dice che gli animali vanno usati solo quando non esiste una "valida alternativa". Le alternative esistono da molti anni, perché non si usano? La legge dice anche che l'animale deve essere trattato con rispetto. Dove le telecamere sono riuscite ad entrare, mostrano un'altra realtà. Uomini e topi è anche la storia della medicina, della scienza moderna, della bioetica. I topi condividono con noi il 99% delle sequenze geniche. Lo ha dimostrato la prima mappatura del genoma. In Italia è sempre più forte il moto di protesta affinché gli animali più vicini all'uomo, cani, gatti, scimmie, non siano più venduti ai laboratori di vivisezione. Ma perché i topi sì?