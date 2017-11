USA: 115 volte rotte le regole di sicurezza sul biotech

Gli Stati Uniti sono il Paese dove le biotecnologie sperimentali sono nate e sono state applicate estensivamente alle piantagioni, dalla metà degli anni '90. Nel '96 sbarcò in Italia (bloccato dagli attivisti di Greenpeace) il primo cargo USA carico di soia transgenica. Oggi, il Dipartimento USA dell'Agricoltura dichiara che sono 115 i casi di violazioni alle norme di sicurezza nei campi sperimentali in suolo americano. Il settore agricolo e l'industria alimentare USA potrebbero subire ricadute negative da questa ammissione, e perciò il rapporto ha destato parecchie preoccupazioni. Sono implicati nei casi di violazione compagnie biotech e istituti di ricerca privati e pubblici, e università. Le infrazioni riguardano le colture di mais, soia, grano e altre piante geneticamente modificate che non erano ancora testate per la commercializzazione! Gruppi ambientalisti hanno ripetutamente tentato, negli anni, di ottenere queste registrazioni; che ora sono state pubblicate, per la prima volta. Le 115 infrazioni contano circa per il 2% dei 7400 test autorizzati dal 1990, secondo l'USDA. Molte riguardano il non sufficiente isolamento dai raccolti non-OGM. Comunque, saranno impartite multe che variano dai 500 ai 250mila dollari. Monsanto è implicata in quattro dei casi più gravi. Ma i gruppi ambientalisti temono che molte altre irregolarità siano state compiute, senza essere rilevate dai rapporti. Stefano Carnazzi