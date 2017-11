USA: carne di maiale transgenica

Almeno 400 maiali usati in esperimenti di bioingegneria sono stati venduti illegalmente a un grossista di carne invece di essere inceneriti. La FDA non ritiene che ci possano essere rischi per la salute pubblica. Ma l'"incidente" è solo l'ultimo di tanti altri che richiamano l'attenzione sull'adeguatezza dei regolamenti e sull'esigenza che la catena alimentare non sia contaminata da piante e animali ingegnerizzati. I maiali sono un esperimento dell'University of Illinois, per vedere se possono essere fatti crescere più rapidamente. Alcuni maiali erano stati anche ingegnerizzati con tatti genetici di mucca per vedere se producevano più latte per la loro prole, affermano i responsabili dell'università. Altri erano stati modificati con un gene sintetico, l'"insulin-like growth factor 1", per "migliorare" la loro digestione. Altri maiali avevano entrambi i transgeni. La F.D.A. dichiara che dall'aprile 2001 fino allo scorso mese 386 maialini sono stati venduti a un commerciante di carni che "potrebbe averli messi in commercio"... Mentre gli scienziati discutono se questi maialini, nati da maiai transgenici, hanno oppure no ereditato i geni modificati - non è chiaro - l'agenzia federale ritiene che, in ogni caso, nessun maiale di laboratorio doveva finire al macello. "Non dovevano essere venduti senza il nostro permesso, è una grave violazione" dice il dottor Lester Crawford, commissario F.D.A., aggiungendo che ora l'università potrebbe subire una multa o ricevere l'ingiunzione di porre fine a certi esperimenti. Un anno fa alcuni maiali geneticamente modificati sono finiti nei mangimi per polli in Canada. I ricercatori della University of Guelph, Ontario, scoprirono che per errore 11 maialini transgenici sono stati mandati a un impianto di produzione di mangimi per pollame.