USA: lavoratori di fabbriche di popcorn lamentano malattie di fegato.

Impiegati di un'azienda di "popcorn per microonde" americana sono convinti che il loro lavoro li abbia esposti a fumi nocivi che hanno causato malattie fatali per il fegato. I lavoratori della Gilster-Mary Lee microwave popcorn nel Missouri sviluppano una patologia fatale per il fegato a un tasso di dieci volte superiore a quello generale. Il National Institute of Occupational Safety and Health possiede registrazioni di casi simili in tre altre industrie di produzione dei popcorn, secondo l'assicuratore, la Lloyd's Product Liability International. Trenta lavoratori della Gilster-Mary Lee hanno promosso una causa d'indennizzo contro la International Flavours and Fragrances, produttore dell'agente chimico "aroma burro" che credono abbia causato il male.