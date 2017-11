In vacanza nei luoghi dei musical, con tutta la famiglia

È un genere cinematografico che fa canticchiare sul divano mentre lo si guarda: il musical, vecchio stile o a cartoni animati, è sempre attuale. Diverte, rilassa, crea allegria e soprattutto mette tutti d'accordo. La storia del musical è vasta, per ogni genere musicale, ma la selezione che vi proponiamo riguarda quelli ambientati in luoghi da sogno o curiosi per qualche motivo, perfetti per diventare destinazione suggestiva del prossimo viaggio.

I musical che ci portano in vacanza

Meryl Streep ,

Pierce Brosnan e il resto della compagnia, vivono lontani dallo stress.

I musical storici