Vademecum del benessere animale

In primo luogo perché non è semplice conoscere bene le esigenze degli animali che ci circondano, secondariamente perché è molto facile per noi interpretarle in chiave umana e infine perché, fatte salve le prime due, spesso rimane per noi abbastanza difficile costruire le condizioni necessarie per rispettarle. A questo punto qualcuno può anche pensare che forse è meglio rinunciare e scegliere al posto di un animale da compagnia una bella pianta verde, con la quale è molto più facile costruire negli anni una convivenza serena. Eppure la voglia di dividere momenti di allegria e di relax con un amico di zampa è così forte che questa scelta la si fa comunque e nonostante tutte queste, chiamiamole così, "complicazioni". Ecco allora che, al momento della scelta, il nostro senso di responsabilità ci porterà a riflettere sul da farsi, spingendoci a cercare qualche suggerimento per tenerci lontani da errori di valutazione che potrebbero compromettere successivamente la nostra convivenza con lui. Primo prendere il maggior numero possibile di informazioni sulla reale natura di questo animale: quali sono le sue attitudini, le sue necessità comportamentali, le sue regole sociali e quale è, o dovrebbe essere, la quantità e la qualità del suo spazio ambientale. Secondo attivarsi sin dall'inizio per trovare un valido compromesso per lui e per noi per quel che riguarda la soddisfazione delle principali necessità. Infatti nonostante tutti i nostri sforzi ben difficilmente riusciremo a ricostruire la situazione ideale per il nostro animale e, poichè anche lui come noi, ha comunque una capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali, possiamo attivarci per compensare alle inevitabili mancanze con qualcosa di sostitutivo. Attenzione però a non esagerare. Prendiamo per esempio la vita di relazione. Ci risulta facile pensare che il suo bisogno di contatti sia più che soddisfatto dalla nostra presenza al suo fianco. In realtà quasi tutti gli animali famigliari hanno alla base del loro benessere la necessità, più o meno marcata, di avere una relazione interattiva con gli altri rappresentanti della loro specie. Terzo dedicare attenzione alla sua alimentazione. Non solo dovrà essere di buona qualità, ma necessariamente dovrà essere proporzionata al tipo di attività da lui svolta. Questo è un punto a rischio di trasgressione, sia perché con i pasti noi gli forniamo troppe calorie, sia perché lui fa poco moto. Quarto Tenere sempre a "portata di mano" un esperto in materia da consultare. Il medico veterinario che svolge la sua attività nell'ambito degli animali da compagnia è senz'altro il professionista più qualificato a cui rivolgersi per avere delle delucidazioni in merito. Tra l'altro, con lui possiamo anche valutare quanto i nostri ritmi di vita si sposano con quelli del nostro futuro partner animale. Claudio Ottavio Medico veterinario