Un viaggio in Van Gogh a Torino

Spesso ciò che più ci attrae delle diverse forme d'arte è la sensazione di appartenenza che ci suscitano: sentirsi come uno dei protagonisti della trama di un romanzo, rivedere luoghi conosciuti nei film che amiamo o immaginarci tra le pennellate di una tela famosa. Questo può accadere in Van Gogh Alive - The Experience che arriverà a Torino il 26 marzo.

Un nuovo modo di fruire l'arte