In mostra a Napoli i due Van Gogh rubati e ritrovati

Un'occasione unica per i cittadini napoletani e per tutti i turisti che visiteranno la città nel prossimi giorni: dal 7 al 26 febbraio i due quadri di Vincent Van Gogh rubati al Museo Van Gogh di Amsterdam nel 2002 saranno esposti al Museo di Capodimonte di Napoli. Solo 20 giorni per ammirare i capolavori del grande artista olandese. Un ritrovamento che è un regalo per tutti.

I Van Gogh rubati ad Amsterdam in mostra a Capodimonte

Grande arte a Napoli: Van Gogh e Picasso