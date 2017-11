Vandana Shiva, una donna sul piede di guerra

Nota per il suo impegno civile, Vandana Shiva milita attivamente contro la distruzione dell'ambiente e della società indigena da parte delle multinazionali, denunciando gli interessi che stanno dietro le biotecnologie, i processi d'impoverimento e la cancellazione del tessuto sociale causati dai sistemi di monocoltura del libero mercato.



Dirige la Research Foundation of Scienze, Technology and Natural Resources Policy di Dehra Dun, New Delhi, un'organizzazione di ricercatori specializzati in sviluppo agricolo sostenibile. Ecologista a tutto tondo, la Shiva può contare nelle sue battaglie su un ampio movimento nazionale nato nel 1991, il Navdanya, un'alleanza di agricoltori, consumatori, medici ed ambientalisti, che si batte per la difesa della biodiversità e dell'agricoltura autoctona.



Vandana Shiva copre un arco impressionante di questioni in ambiti disciplinari diversi, condotte con passione e argomentate con grande concretezza: le implicazioni dell'ingegneria genetica e le fusioni, l'espansione delle catene di fast food in India, il controllo dell'agricoltura attraverso i brevetti industriali, la non violenza e la coltivazione della diversità, la posizione delle donne nella società, l'alienazione dei diritti locali, l'inquinamento chimico e biologico, il sapere indigeno e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (biopirateria).



Insieme alle donne del movimento Chipko nel Garhwal (Himalaya) ha vissuto un'esperienza diretta di resistenza contro la monocoltura del pino, ed è una tra le protagoniste del Third World Network, una rete internazionale di organizzazioni e singoli individui con sede in Malesia, specializzata nello studio delle relazioni Nord-Sud del mondo. Nel 1993 ha vinto il Right Livelihood Awards, considerato da molti il Nobel alternativo per la pace. Autrice di successo, alcuni dei suoi numerosi libri sono stati tradotti in italiano: "Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari globali" (Derive Approdi), "Sopravvivere allo sviluppo" (Isedi Ed.), "Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologie e agricoltura scientifica" (Bollati Ed), "Biopirateria. Il saccheggio della natura e dei saperi locali" (Cuen Ed.).





Maurizio Torretti