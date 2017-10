Marco Roveda incontra Vasco Rossi

Intervista a Vasco Rossi Ciao Vasco. Siamo entrambi figli della civiltà consumistica, che guarda sempre più all'apparire e meno all'"essere". Quando ti sei accorto che il paradigma che ha passato il sistema " studia che poi lavori, lavora che poi guadagni, guadagna che poi sei felice" è una ciulata? Me ne sono accorto negli anni Settanta, a vent' anni, grazie alla ventata di ribellione contro quei falsi valori del consumismo e dell'apparenza a tutti i costi, non raggiungendo gli ideali che pensavamo di poter raggiungere. Diventi ricco e famoso, ma ti rendi conto che insieme ai soldi non è arrivata la felicità… I soldi non danno la felicità. So che non averli è un problema perché devi pensare solo a quello. Ma se li hai sono solo uno strumento per poter essere liberi. Cos'è la felicità per te? È una chimera, un'utopia. Puoi raggiungere la serenità se lavori molto su te stesso. Non sono le cose a renderti felice, ma con la tua consapevolezza puoi cercare di essere sereno. Io penso che la felicità sia uno stato di grazia, che raggiungi se riesci a dare un senso alla tua vita, alle tue azioni. Prima mi dicevi che abiti in un posto che ti piace, che fai un lavoro che ti piace… Poi hai la musica. Si, abito in un bosco, sono un solitario, non mi piace la confusione, mi piacciono i suoni della natura. La musica è una cosa straordinaria, è una benedizione, mi aiuta moltissimo, è un miracolo. Non abbiamo capito cos'è in realtà la musica, non c'è una spiegazione… Un linguaggio per comunicare le emozioni. Ti rendi conto che la nostra civiltà in questo momento storico non è eco-sostenibile? Certo che me ne rendo conto. Ma dovrebbe rendersene conto anche Bush, però si vede che gli interessi economici sono così grossi che molti se ne fregano. Rischiamo di lasciare un pianeta invivibile ai nostri figli. Con il titolo del tuo nuovo disco, 'Buoni o cattivi', che messaggio vuoi dare ? Io canto le emozioni le sensazioni, la rabbia e uso l'ironia per prendere in giro i luoghi comuni, le coscienze addormentate. 'Buoni o cattivi' è una provocazione. Per me i cattivi sono i disperati, i disgraziati. Se devo scegliere, sto dalla parte degli ultimi. Per "cattivi" intendiamo quel che si ribellano, che non accettano, a cui non vanno bene le cose come stanno. I veri cattivi sono quelli che la gente comune considera buoni, vero? Infatti è pericoloso dividere il mondo dei buoni e cattivi, perché porta sempre e solo a dividere, mentre- è un concetto che esprimo nella canzone- qui tutto dovrebbe aiutare a unire. Dato che gli attori del sistema sono: la gente, il mercato, e la politica, sei d'accordo nel dire che il mercato da quello che la gente chiede e che i politici fanno la stessa cosa? Quindi il protagonista "è la gente"? Secondo me il mercato non da quello che vuole la gente. Il mercato condiziona la gente, c'è un rimbambimento di massa… Naturalmente non parliamo delle persone che hanno allineato la vita a valori ideali, ma di quelle schiave del consumismo e dell'apparire… …Che è la maggioranza, la gente è molto influenzata dal bombardamento micidiale che arriva da tutto, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione di massa. Lo dici in una canzone… "Tu non sei più in grado neanche di dire se quello che hai in testa l'hai pensato te!" È difficile star fuori da questo e vivere secondo valori diversi. Non penso che la gente voglia il "Grande Fratello", guardando la tv guardano quello che c'è. C'è una logica perversa nel consumismo. Dobbiamo riuscire a rompere questa spirale. Combattere contro secondo me è giustissimo. LifeGate è un progetto molto intelligente, oltre che molto interessante, è un bel segnale, è veramente un modo concreto di dare un'alternativa a tutto questo, un'idea geniale, mi ha conquistato! Grazie… Sinceramente è così che si fa, dare un'alternativa. Prendi per esempio la tua radio. Una radio di altro tipo, con una scelta musicale di un altro tipo, che non sia una scelta… che non è scelta. Se tu potessi far cambiare lavoro a qualche politico… ci dici qualche nome? Io fare i cambiare lavoro a tutti. Anche questa cosa, del rapporto di fiducia e di rappresentanza: io eleggo un rappresentante, lui decide per gli altri, guerra di qui, guerra di là. Vorrei che ci andasse lui in prima linea, con l'elmetto, come facevano una volta. Far guerra da casa, dallo "studio ovale"… Sono diventati sempre meno quelli che fanno politica per principi ideali e sinceri. Vasco, cos'è per te la qualità della vita? È poter vivere decentemente. Cercare le cose giuste, e non correre dietro a tutto quello che luccica. La qualità della vita è una cosa che uno se la deve cercare. Non dipende dai soldi che hai, dipende dai rapporti che riesci ad avere con le persone… E fare un lavoro che ti piace è fondamentale. Che cos'è per te un mondo migliore? Un mondo che sia più attento all'ecologia, all'ecosistema è fondamentale. Dove si possa vivere più serenamente. Con più etica. Con dei valori, l'amore per esempio, la passione per le cose che fai, per le donne. È l'amore che spinge tutto. Ma… Ho paura di dire delle cose un po' scontate. No, non sono scontate. L'amore è la fonte della civiltà. La fonte per vedere la vita in modo etico, eco-sostenibile, equosolidale. Chi non è capace di amare è un incivile, non ha cuore, non ha sentimento, abbandona il cane in autostrada, il sacco dell'immondizia fuori dalla finestra… Non dobbiamo avere vergogna di parlare di sentimenti. Condivido pienamente, è l'amore che spinge tutto. Però alcuni dirigono l'amore in modo sbagliato, almeno se stessi, non gli altri. Forse bisogna che la gente venga aiutata a dirigere il proprio amore verso cose e motivazioni giuste, e questo si fa con l'informazione e l'educazione. Dobbiamo trovare un sistema per convivere e capire ognuno le ragioni dell'altro anch'io l'ho imparato. Per cercare tutti di starci, in questo mondo, senza rifiutarci a vicenda. La Terra è "finita", non è infinita. Non possiamo crescere, e consumarla tutta. Questo modello di civiltà non può consumare al'infinito… Mi piace molto l'idea di Impatto Zero, un concetto molto bello, molto intelligente, molto giusto, che prima o poi dovrà illuminare le menti di quelli che dirigono i grandi governi mondiali, perché altrimenti si rischia di andare a rotoli. Non si può pensare di crescere, crescere, crescere… di consumare, consumare, consumare… Senza pensare al'impatto ambientale. Marco, mi fa molto piacere che metti in pratica questo concetti, che li realizzi, sei il primo! Una cosa eccezionale, sono diventato tuo fan! Fai un lavoro straordinario! Grazie, grazie, grazie Vasco, ciao.