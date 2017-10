Veggiestan, un viaggio alla scoperta dei piatti vegetariani del Medio Oriente

Diversamente da quello che molti credono nella cucina mediorientale la carne è l'ospite e non la protagonista, come racconta Sally Butcher in Veggiestan – Un viaggio alla scoperta dei piatti vegetariani del Medio Oriente. Le pietanze vegetariane delle terre dalla Turchia all'Afghanistan passando per l'Africa settentrionale non si limitano di certo all'hummus: le ricette di questo libro ci invitano a scoprirle, esplorando i sapori che rendono questa cucina unica al mondo.

Veggiestan, terra delle verdure

Piatti vegetariani del Medio Oriente

Ricette mediorientali vegetariane

Street food alla Veggiestan, a pagina 28 del capitolo dedicato a pane, involtini e prodotti da forno; i Rimedi naturali e alle erbe a pagina 40 di quello su erbette e insalate; Formaggi del Veggiestan, a pagina 76 della sezione su latticini e uova. Un'avventura alla scoperta di piatti come l'harira, la zuppa marocchina di pomodori e cipolle, a pagina 97 del capitolo sulle zuppe; i 1001 modi di gustare l'hummus in quello dedicato ai legumi (pagina 122); il baba ganoush, il purè di melanzane affumicate a pagina 163 del capitolo sui vegetali; il teen mahsi bi jibnat creama, i fichi ripieni di formaggio nella sezione sui piatti con la frutta (pagina 202); e limon mekhalel, limoni confit a pagina 231 del capitolo su salse, sottaceti e conserve. Quindi, non importa se preferiamo mangiare seduti per terra o a tavola, con le mani o con le posate, vale la pena farsi un viaggio nel Veggiestan.

"Le ricette sono semplici. Tutte vegetariane, naturalmente, accompagnate sempre da splendide fotografie che valorizzano la realizzazione di ogni piatto. Ogni ingrediente è sapientemente raccontato nella sua storia e valorizzato prima di ogni capitolo." Mara Di Matteo, Libreria laFeltrinelli Roma Torre di Largo Argentina

Immagine in evidenza: Ful medames, un alimento comune nel Veggiestan a base di fave, ricetta a pagina 115 © Alpha/Getty Images