Vellutata di zucca con pesto alle ortiche

Ingredienti per 4 persone per la vellutata: 1 zucca di medie dimensioni 1 cipolla piccola 1 pezzetto di zenzero fresco (le dimensioni di una noce) 1 confezione di panna vegetale 250 ml di brodo vegetale mezzo bicchiere di vino bianco 3 cucchiai di lievito alimentare olio extra vergine di oliva sale per il pesto: un mazzo di ortiche 1 spicchio d'aglio 50 g di mandorle sgusciate 30 g di pinoli 100 ml di olio extra vergine di oliva sale Preparazione Tagliare la zucca in quattro (con la buccia) e cuocerla in forno a bassa temperatura (130° circa) per circa 45 minuti, ovvero fino a che la polpa sarà morbida. Utilizzare questo tempo per preparare il pesto di ortiche. Con i guanti, sciacquare le ortiche, levando le parti più dure dei gambi, quindi scottarle in una padella e toglierle appena saranno appassite. Frullarle con l'aglio, i pinoli, le mandorle, mezzo cucchiaino di sale, l'olio, fino ad ottenere una crema omogenea. Levare la zucca dal forno e pulirla dalla buccia e dai semi, tagliandola a pezzi grossolani. Soffriggere in un cucchiaio di olio la cipolla tagliata finissima, quindi unire la zucca, dorare mescolando e bagnando con il vino bianco. Unire una parte del brodo per amalgamare e lo zenzero a pezzetti piccolissimi. Levare dal fuoco e passare tutto al mixer, oppure utilizzare un frullatore ad immersione direttamente nella pentola, quindi unire il brodo restante, il lievito e mescolare. Aggiustare di sale e mescolare per amalgamare cuocendo la crema fino a quando avrà una consistenza morbida, ma non liquida. Servire nelle fondine versando al centro di ciascuna, sopra la vellutata, una cucchiaiata abbondante di pesto di ortiche. Notizie e consigli Guarnire con qualche pezzetto di mandorla, un pizzico di semi di papavero e due foglie di prezzemolo. A cura di teresadellefragole.it